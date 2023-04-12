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الأربعاء 12 نيسان 2023 ساعة 18:26

مسيرة يوم القدس العالميّ بمثابة الفرض الإلهيّ

مسيرة يوم القدس العالميّ بمثابة الفرض الإلهيّ
وقد أكّد سماحته في هذا المجال فقال: إنّ المشاركة في مسيرات يوم القدس العالميّ بمثابة فريضة إلهيّة وحريّ بها أن يتمّ ثبتها ضمن أعمال المر وحسناته.

كما أنّ سماحته ذكر في مكان آخر: إنّي لأدعو جميع الناس أن يشاركوا في مسيرة يوم القدس العالميّ، وإنّي لموقن أنّ المشاركة في هذه المسيرة هي إحدى الأمور التي يمكن من خلالها التقرّب إلى الله عزّ وجلّ، فهي فرصة للجميع في أن ينهلوا من مواهبها الجمّة.

إنّ المشاركة في مسيرة يوم القدس العالميّ لأمر لازم على الجميع، كما أنّه من جملة ما يمكن للمرئ أن يدّخره ليوم المعاد.

كما أنّ سماحته قد أشار -في مقابلة جمعته مع أعضاء هيئة الانتفاضة والقدس- إلى المكانة التعبّديّة ليوم القدس العالميّ معتبراً إيّاه أصلاً مسلّماً وواجباً شرعيّاً؛ حيث قال:
عندما يسألني أحد المسلمين قائلاً: إنّ زوجتي لا تسمح لي بالمشاركة في مسيرة يوم القدس العالميّ؛ فماذا أفعل؟ وأنا أجيبه بأنّ المشاركة في مسيرة يوم القدس العالميّ -بحسب ما يقتضيه عصرنا هذا- واجب شرعاً، ولا يمكن لأحد من الناس سواء زوجتك أو غيرها أن يحول بينك وبين أدائها؛ لا سيّما أنّ المشاركة في المسيرة تمثّل وقوفاً مؤثّراً في وجه إسرائيل ومناهضة لها.

كما أنّ المشاركة في يوم القدس العالميّ يمثّل بحسب رؤية سماحته أحد الأمور التي ينطبق عليها أخذ الثواب على نحو تصدق به أن تكون إحدى مقدّمات موجبات التقرّب إلى الله عزّ وجلّ؛ فلقد قال سماحته في إحدى خطبه في هذا الشأن: لعلّ الله سبحانه وتعالى يجعل هذا العمل [المشاركة في مسيرة يوم القدس العالميّ] من الأمور المثوب عليها ويضعها في ميزان حسنات المشاركين.

وقد صرّح سماحته في مقام آخر: إنّي لأدعو جميع الناس أن يشاركوا في مسيرة يوم القدس العالميّ، وإنّي لموقن أنّ المشاركة في هذه المسيرة هي إحدى الأمور التي يمكن من خلالها التقرّب إلى الله عزّ وجلّ، فهي فرصة للجميع في أن ينهلوا من مواهبها الجمّة.

إن توافر مسيرة يوم القدس العالميّ على الخصائص العباديّة القيّمة قد تسبّب بدوره في أن تنال تلك النهضة الشعبيّة المهمّة والمنهجيّة لقب أكبر مصاديق النهي عن المنكر، وقد أشار سماحة آية الله العظمى إلى هذا الأمر بكلّ وضوح حيث قال: إنّ مسيرة يوم القدس العالمي هي أكبر مصاديق النهي عن المنكر وإذا لم يقم المسلمون بالعمل بها سيطوي النسيان حادثة غصب الأراضي الفلسطينيّة.

فقبلة المسلمين الأولى تقع في هذه البلاد، ولقد صلّى رسول الله صلى الله عليه وآله تلقاءها سنيناً، كما أنّه صلى الله عليه وآله قد عُرج به منها إلى السماء، لذا يجب على المسلمين العمل على استعادة قبلتهم الأولى والحفاظ عليها، ومن هذا المنطلق كان من الواجب أن ننهض جميعاً في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك حيث تكون القلوب طاهرة والناس إلى الإسلام والمساجد أقرب، أن ننهض في وجه الكيان الصهيونيّ الغاصب رافعين الشعارات ضدّه بصوت واحد.

وإنّي لعلى يقين من أنّ المشاركة في المسيرة للصائمين هو بمثابة العبادة.
رقم : 1051996
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