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الأربعاء 12 نيسان 2023 ساعة 18:42

الاتفاق السعودي الايراني وانعكاساته على الملف اليمني

الاتفاق السعودي الايراني وانعكاساته على الملف اليمني
وفي هذا الصدد أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تصريحات، أنها تواصل العمل على الأرض لتيسير عملية تبادل الاسرى والمحتجزين لكنها رفضت تحديد الوقت مشددة انها لا يمكنها تأكيد مواعيد محددة بسبب التعقيدات والتطورات المستمرة.

وأفادت مصادر مطلعة بأن عملية التبادل تاجلت بسبب عدم التزام بعض القوى في مارب بالاتفاق واشتراطها افراج اشخاص مرتبطين بحزب الاصلاح الذي يحكم بعض مناطق مارب.

وتتضمن عملية التبادل إطلاق سراح سبعمة وستة من أسرى الجيش واللجان الشعبية مقابل إطلاق سراح حكومة صنعاء مئة وواحد وثمانين اسيرا منهم عدد من الجنود السعوديين وبعض القيادات المرتبطة بالتحالف السعودي مثل وزير الدفاع السابق وشقيق طارق صالح وشقيق عبدربه منصور هادي.

ويرى خبراء استراتيجيون بأن العملية تواجه بعض التعقيدات نظرا للاختلافات بين قوى ف العدوان وكذلك عدم تحمل السعودية مسؤوليتها تجاه الحرب الذي شنتها على اليمن.

هذا وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن في حكومة صنعاء جلال الرويشان رفض اعلان الوفد السعودي الى صنعاء انه يلعب دور الوسيط، مشيرا إلى أن صنعاء اعتبرت حضور الوفد السعودي خطوة شجاعة وعليه الاعتراف بالعدوان والجنوح للسلام.

وكشف مصدر سياسي يمني اليوم الأربعاء، عن تقدم ملموس في المشاورات التي يجريها وفدان عُماني وسعودي في العاصمة صنعاء مع قياديي أنصار الله.

وأضاف أن “الوفدين ما يزالان في صنعاء، ولم يبق سوى لمسات أخيرة حتى يتم الإعلان عن اتفاق شامل”، دون مزيد من التفاصيل.

ومنذ مساء السبت يعقد وفدان من السعودية وسلطنة عمان مباحثات مع قيادات بجماعة الحوثي في صنعاء، تناولت سبل تمديد الهدنة وإحلال السلام في اليمن.

وتتصاعد مساعٍ إقليمية ودولية لتجديد هدنة استمرت 6 أشهر وانتهت في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي .

الى ذلك خيم التفاؤل على الاوضاع في صنعاء، حيث أكد عدد من السياسيين والأكاديميين أن ثمار الإتفاق الإيراني السعودي الإيجابية انعكست على كل الملفات في المنطقة، بما فيها الملف اليمني.

وشددوا خلال ندوة سياسية بصنعاء أن زيارة الوفد السعودي إلى اليمن تأتي في إطار التقارب في الملف اليمني السعودي، وهو أيضا إنعكاس للإتفاق بين السعودية وإيران، نظرا للدور البارز الذي تتمتع به الدولتين في المنطقة.
رقم : 1051999
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