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الأربعاء 12 نيسان 2023 ساعة 20:05

الرئيس الصيني يدعو الجيش لتعزيز التدريب من أجل 'قتال فعلي'

الرئيس الصيني يدعو الجيش لتعزيز التدريب من أجل
واعتبرت بكين اللقاء الذي جرى الأسبوع الماضي بين رئيسة تايوان، تساي إينغ وين، ورئيس مجلس النواب الأميركي كيفين مكارثي، بمنزلة استفزاز.

ورداً على ذلك، نظّم الجيش الصيني تدريبات عسكرية شاركت فيها سفن حربية ومنصّات إطلاق صواريخ سريعة وطائرات مقاتلة، وانتهت الإثنين.

وفي أولى تصريحاته بعد التدريبات، نقلت قناة "سي سي تي في" الرسمية عن شي جين بينغ قوله إنّ الجيش يجب أن "يدافع بقوة عن سيادة أراضينا، وكذلك عن حقوق ومصالح الصين البحرية، ويحافظ على الاستقرار الشامل لجوارنا".

وأدلى شي بهذه التصريحات التي لا تذكر تايوان صراحةً، خلال زيارته الثلاثاء لقاعدة بحرية في جنوب الصين.

ودعا الرئيس الصيني القوات المسلّحة في البلاد إلى "تعزيز التدريب من أجل قتال فعلي"، وفقاً لقناة "سي سي تي في".

وتنظر الصين باستياء إلى التقارب الذي حدث في السنوات الأخيرة بين السلطات التايوانية والولايات المتحدة التي تقدّم دعماً عسكرياً كبيراً للجزيرة، رغم عدم وجود علاقات رسمية معها.

والصيف الماضي، أجرت الصين مناورات عسكرية غير مسبوقة حول تايوان وقامت بإطلاق صواريخ، رداً على زيارة قامت بها نانسي بيلوسي التي كانت رئيسة لمجلس النواب الأميركي في ذلك الحين.

وجاءت تصريحات شي الثلاثاء، في الوقت الذي بدأت فيه الولايات المتحدة والفلبين أكبر مناورات عسكرية مشتركة في تاريخهما سعياً إلى تعزيز التنسيق بينهما لمواجهة نفوذ الصين في المنطقة.
رقم : 1052017
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