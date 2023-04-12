الأدميرال سياري: الجيش جاهز على مدار الساعة لمواجهة أي تهديد

وقال الادميرال سياري في حوار اذاعي، ان لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية ثلاث واجبات مهمة بحسب الدستور ، وهي الحفاظ على وحدة الأراضي، والحفاظ على الاستقلال، والمحافظة على النظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية وهو لم يدخر أي جهد في تنفيذ هذه المهام الثلاث خلال السنوات الماضية بعد انتصار الثورة الإسلامية والتي أوكلت للجيش وفق الدستور.



وتطرق الى المناورات الواسعة النطاق في البلاد وقال نجري العديد من المناورات على مدار العام ، لكن المناورات الأكبر لدينا هي مناورات ذو الفقار المشتركة للجيش والتي يجري خلالها تقييم قدرات القوات المسلحة وقد شاهد الشعب الإيران قد اجرينا هذه المناورات العام الماضي في ظروف جوية قاسية في جنوب شرق البلاد واكتسبنا خبرة قيمة.



وافاد باننا نعلن اليوم أن جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعد للتصدي لأي تهديد واحباط أي تهديد لحياض وثغور البلاد وحدود وطننا الغالي وعدم السماح لأي احد بمهاجمة إيران الإسلامية وتهديد ايران الاسلامية .