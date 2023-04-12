العراق يدعم عودة سورية إلى محيطها العربي

وقال الصحاف في تصريح لـ سبوتنيك: “إن العراق كان ولا يزال يدعم عودة سورية إلى مقعدها في الجامعة العربية”، مشدداً على أن “تكامل البيت العربي ينعكس إيجاباً على أطرافه”.