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الأربعاء 12 نيسان 2023 ساعة 21:44

بعد قطيعة 11 عاماً .. وزير الخارجية السوري في السعودية

بعد قطيعة 11 عاماً .. وزير الخارجية السوري في السعودية
مصادر سورية رسمية أعلنت أن هدف الزيارة إجراء مباحثات حول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانبها افادت مصادر رسمية سعودية عن عقد جلسة مباحثات بين المقداد والمسوؤولين السعوديين، تتناول الجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها، وتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة في سوريا'.

وتأتي زيارة وزير الخارجية السوري قبل يومين من اجتماع لدول مجلس تعاون الخليج يشارك فيه أيضا كل من الأردن ومصر والعراق في مدينة جدة للبحث في عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية بعد تعليق عضويتها منذ العام 2012 .

وفي هذا الصدد قال المتحدث باسم الخارجية القطرية 'ماجد الأنصاري' إن الهدف الأساس من الاجتماع هو مناقشة الأوضاع في سوريا معتبرا أن هناك تطورات كثيرة فيما يتعلق بالشأن السوري، ووجهات النظر العربية تجاه عودة دمشق الى الجامعة العربية.

وسبق ان قالت رويترز إن السعودية تعتزم دعوة الرئيس السوري بشار الأسد لحضور قمة جامعة الدول العربية التي ستستضيفها الرياض في أيار/ مايو المقبل.

وفي المقابل قررت سوريا إعادة فتح سفارتها في تونس، وتعيين سفير على رأسها؛ تجاوبا مع مبادرة الرئيس التونسي قيس سعيد بتعيين سفير لبلاده في دمشق.

وفي بيان مشترك، أكدت سوريا وتونس حرصهما على إعادة العلاقات الثنائية الى مسارها الطبيعي، وأشار البيان الى استمرار التنسيق بين وزيري خارجية البلدين تكريسا لروابط الأخوة العريقة التي تجمع سوريا بتونس، وإعلاء لقيم التضامن والتآزر بينهما، ولما فيه خير ومصلحة شعبيهما الشقيقين.
رقم : 1052040
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