العتبة العلوية المقدسة تعلن نجاح خطتها لخدمة الزائرين بذكرى شهادة أمير المؤمنين(ع)

وجاء في سياق الإعلان ما يلي:-



- تم تسجيل مليون و(٩١٠) آلاف زائر وزائرة ليلة ويوم المناسبة الأليمة



⁃ توفير أكثر من(25) ألف وجبة إفطار وسحور قبل وفي ليلة المناسبة الأليمة



⁃ توفير ٦٠ حافلة نوع( كوستر) لنقل الزائرين ⁃ فرش أكثر من(12) ألف متر مربع إضافي من مساحات العتبة بالسجاد



⁃ توفير نصف مليون قدح لشرب المياه



⁃ توفير (١١) مجموعة صحية بمجموع (۷۰۳) مرافق للرجال ومثلها للنساء



⁃ منافذ الأمانات بلغت أكثر من(10) منافذ رئيسية بمجموع(۱۰۰۰۰) رقم للأمانات الصغيرة والكبيرة ⁃ مشاركة أكثر من(١٠٠٠) متشرف (متطوع) وزعوا على الأقسام ذات العلاقة



⁃ رفع أكثر من (١٠٠ ) طن من النفايات من محيط العتبة المقدسة



⁃ كمية المياه المسحوبة من محيط العتبة المقدسة بلغت أكثر من( ٢٠٠) ألف لتر.