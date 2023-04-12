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الأربعاء 12 نيسان 2023 ساعة 21:47

العتبة العلوية المقدسة تعلن نجاح خطتها لخدمة الزائرين بذكرى شهادة أمير المؤمنين(ع)

العتبة العلوية المقدسة تعلن نجاح خطتها لخدمة الزائرين بذكرى شهادة أمير المؤمنين(ع)
وجاء في سياق الإعلان ما يلي:-

- تم تسجيل مليون و(٩١٠) آلاف زائر وزائرة ليلة ويوم المناسبة الأليمة

⁃ توفير أكثر من(25) ألف وجبة إفطار وسحور قبل وفي ليلة المناسبة الأليمة

⁃ توفير ٦٠ حافلة نوع( كوستر) لنقل الزائرين ⁃ فرش أكثر من(12) ألف متر مربع إضافي من مساحات العتبة بالسجاد

⁃ توفير نصف مليون قدح لشرب المياه

⁃ توفير (١١) مجموعة صحية بمجموع (۷۰۳) مرافق للرجال ومثلها للنساء

⁃ منافذ الأمانات بلغت أكثر من(10) منافذ رئيسية بمجموع(۱۰۰۰۰) رقم للأمانات الصغيرة والكبيرة ⁃ مشاركة أكثر من(١٠٠٠) متشرف (متطوع) وزعوا على الأقسام ذات العلاقة

⁃ رفع أكثر من (١٠٠ ) طن من النفايات من محيط العتبة المقدسة

⁃ كمية المياه المسحوبة من محيط العتبة المقدسة بلغت أكثر من( ٢٠٠) ألف لتر.
رقم : 1052041
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