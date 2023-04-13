رئيسي : الشعب الإيراني سيبقى إلى جانب أهداف الإسلام

ويصادف يوم الجمعة القادم (14 أبريل 2023) 23 من شهر رمضان المبارك، يوم القدس العالمي.



وأطلق مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني (ره)، في مبادرة طيبة ، يوم السابع من أب عام 1979 ، دعوته بإعلان الجمعة الاخيرة من شهر رمضان المبارك ، يوما عالميا للقدس.



وقال رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيد إبراهيم رئيسي فجر الأربعاء في مراسم إحياء ليلة 21 من شهر رمضان المبارك ، وفي ليلة استشهاد الإمام علي عليه السلام في جمع الكثير من الناس في حرم الإمام الخميني (ره) إن الإمام الخميني (ره) اعتبر قضية القدس وفلسطين بأنهما أهم قضية في العالم الإسلامي ودعا إلى إطلاق الجمعة الأخيرة من شهر رمضان بيوم القدس العالمي ويوم دعم المظلومين في فلسطين.



وأكد رئيسي أن الشعب الإيراني العظيم عبر مشاركته في مسيرات يوم القدس العالمي سيثبت مرة أخرى أنه سيبقى إلى جانب أهداف الدين الإسلامي.



وأضاف الرئيس رئيسي أن نظام الهيمنة في العالم اليوم بصدد توسيع التخويف من إيران والتخويف من الإسلام والشيعة، وعلى الجميع سواء من المسؤولين والعلماء والخطباء وأساتذة الجامعات أن يتحدثوا مع الشباب ويساعدهم في فك عقدهم الذهنية.