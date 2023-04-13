أميرعبداللهيان یعرب عن قلقه إزاء التطورات التي تشهدها الساحة الفلسطينية

وجاء ذلك في رسائل منفصلة وجهها “حسين أميرعبداللهيان” إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي “حسين ابراهيم” .



واعتبر وزير الخارجية الإيراني في هذه الرسائل الإجراءات الإجرامية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني بما في ذلك الإرهاب والقتل والاعتقال وهدم ممتلكاته مخالفا لمبادئ ومعايير الحقوق الدولية والإنسانية، مؤكدا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدين أعمال العنف الوحشية للكيان الصهيوني ضد فلسطين وانتهاك حقوقها الذاتية.



وفي قسم آخر من رسائله أشار رئيس الجهاز الدبلوماسي إلى استغلال الكيان الصهيوني لاشتغال الرأي العام العالمي بالحرب الأوكرانية منتقدا صمت المؤسسات القانونية وتقاعسها وكذلك الدول المتشدقة بحقوق الإنسان تجاه إجراءات الكيان الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني مؤكدا على ضرورة اتخاذ خطوة عاجلة وفاعلة من قبل المجتمع العالمي والحكومات الإسلامية لدعم الشعب الفلسطيني المظلوم.



وأكد وزير الخارجية الإيراني على ضرورة وضع حد لجرائم الكيان الصهيوني اليومية والمتابعة العاجلة لوضع فلسطين الراهن في الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وباقي المؤسسات الدولية.