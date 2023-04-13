في يوم القدس العالمي .. الضفة درع القدس

اسلام تايمز (فلسطين) - تكثف حملة "الضفة درع القدس" فعالياتها لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك ونصرته في ظل ما يواجه من سياسات الاحتلال ومستوطنيه الساعية إلى تهويده وتقسيمه.