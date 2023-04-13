الصحة العالمية: الصين تسجل أول حالة وفاة بفيروس إنفلونزا الطيور H3N8

وأكدت منظمة الصحة العالمية الوفاة بالفيروس الذي لم يتم اكتشافه لدى البشر قبل ظهور حالتين غير قاتلتين كلاهما في الصين في نيسان/أبريل وأيار/مايو من العام الماضي.



والمرأة التي توفيت تبلغ من العمر 56 عاماً من مقاطعة جوانجدونج جنوب شرق الصين. وحسب منظمة الصحة فإن المرأة مرضت في 22 شباط/فبراير، وأدخلت المستشفى بسبب التهاب رئوي حاد في 3 آذار/مارس وتوفيت في 16 مارس.



وأفادت المنظمة أن المرأة تعاني من أمراض أخرى، مؤكدة أنه “لم تظهر عدوى أو أعراض مرضية على المخالطين عن قرب للحالة وقت الإبلاغ”.



ومن المعروف أن H3N8 انتشر منذ عام 2002 بعد ظهوره لأول مرة في الطيور المائية في أمريكا الشمالية، كما أن هذا الفيروس يصيب الخيول والكلاب والفقمات.