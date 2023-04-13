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الخميس 13 نيسان 2023 ساعة 09:36

طهران: واشنطن سعت لشراء الماء الثقيل الإيراني

طهران: واشنطن سعت لشراء الماء الثقيل الإيراني
صرّح المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، اليوم الأربعاء، بأنّه "كون الماء الثقيل المنتج في إيران هو من الأفضل في العالم، فقد تطلّع الأميركيون في فترة معينة لشرائه منا".

وأكّد كمالوندي أنّه توجد وثائق "تؤكد أنّ الأميركيين سعوا لشراء الماء الثقيل المنتج في إيران، باعتباره الأفضل حول العالم".

وأعلن كمالوندي أنّ بلاده من بين الدول المتقدمة في إنتاج الأدوية الإشعاعية أيضاً، قائلاً: "إنّ العالم يُجري أبحاثاً رفيعة المستوى في مجال الأدوية الإشعاعية، ولحسن الحظ نحن من الدول المتفوقة والرائدة في هذا المجال".

وأضاف: "من المجالات الأخرى لاستخدام التكنولوجيا النووية، قطاع الزراعة"، موضحاً أنّه حسب الإحصائيات المتوفرة لدى الوكالة، فإنّ ثلث أو ربع منتجات إيران الزراعية دُمّر بسبب الآفات أو ظروف التخزين، ليؤكد أنّه "من خلال مكافحة الآفات وتحسين ظروف تخزين المنتجات الزراعية باستخدام التكنولوجيا النووية، يمكننا المساهمة بما يتراوح بين 30 إلى 40 مليون طن في كمية الإنتاج الزراعي".

وتهدف طهران إلى توسيع الاستفادة من الاستخدامات السلمية لطاقتها النووية، وعبّر عن ذلك وزير الاقتصاد الإيراني، إحسان خاندوزي، من خلال إعلانه استعداد طهران لتوسيع تعاونها مع روسيا في قطاع الطاقة، بما في ذلك الطاقة النووية السلمية، في آذار/مارس الماضي.
رقم : 1052126
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