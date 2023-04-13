"واشنطن بوست" تكشف أسباب تأجيل أوكرانيا هجوم الربيع

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية بأنّ أوكرانيا أجّلت هجومها المضاد ضد القوات الروسية التي تسيطر على نحو خُمس مساحة البلاد.



وأشارت الصحيفة إلى أنّ أوكرانيا أجّلت العملية العسكرية، لأسباب عدّة منها سوء الطقس، وبطء تسليم المعدات، وندرة الذخيرة، ما أثار مخاوف من حدوث مأزق عند كييف.



ولفتت الصحيفة إلى أنّ الأمر الذي يزيد تعقيد الهجوم المضاد هو تسريب عشرات الوثائق العسكرية والاستخبارية الأميركية، بما في ذلك العديد من التفاصيل حول حالة الجيش الأوكراني وقدراته، بما في ذلك نقاط الضعف في الدفاعات الجوية، والتي قد تُجبر كييف على تغيير خططها.



ونشر موقع صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، قبل أيام، مجموعة جديدة من الوثائق السرية المرتبطة بالحروب والصراعات التي تخوضها الولايات المتحدة، قالت الصحيفة إنها "تفصّل أسرار الأمن القومي الأميركي من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط إلى الصين"، ما أثار قلق البنتاغون، وزاد الاضطرابات في إدارة بايدن.



وفي وقتٍ سابق، تحدث تقرير في موقع "أنهيرد" الأميركي، عن مخاطر هجوم الربيع في أوكرانيا على الولايات المتحدة والغرب، مؤكداً أنّ فشل أوكرانيا في تحقيق مكاسب جدية سيعني حتماً بدء تعثّر الدعم الغربي لكييف.



وأكّد التقرير أنه "إذا تعثر الجيش الأوكراني، فإنّ هجوم الربيع قد يمثل اللحظة التي يبدأ فيها الدعم الغربي لأوكرانيا في التراجع"، فيما حذّر سفير الولايات المتحدة السابق لدى أوكرانيا، ستيفن بيفر، من أنه "إذا أصبحت هذه حرباً طاحنة بلا نهاية تلوح في الأفق، فمن الصعب الحفاظ على الدعم الغربي".