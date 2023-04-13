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الخميس 13 نيسان 2023 ساعة 09:47

الشيخ حمود: يوم القدس العالمي يتزامن مع تطورات ميدانية لصالح محور المقاومة

الشيخ حمود: يوم القدس العالمي يتزامن مع تطورات ميدانية لصالح محور المقاومة
وأوضح الشيخ حمود في كلمة له خلال لقاء سياسي بعنوان "درع القدس.. الضفة نحو عهد جديد" بمناسبة يوم القدس العالمي في لبنان، أن يوم القدس العالمي يتزامن مع تحقيق انتصارين وهما: "منع الاحتلال الإسرائيلي لمستوطنيه المتطرفين دخول الأقصى، إضافة إلى الرد الضعيف على الجنوب اللبناني الذي أصاب مزرعة دجاج وجسر للمركبات وهذا دليل على هزيمته الفاضحة".

وقال: "إن أهم ما ظهر العام الماضي هو مشهد أمهات وأباء الشهداء الفلسطينيين من جنين ونابلس وطولكرم وجميع مناطق الضفة الغربية الذين فاجأوا الجميع، عند احتضان جثامين أبنائهم الشهداء بالزغاريد والأعراس والتهاني والتحريض.

وأضاف: "إن محور المقاومة وأهلنا في فلسطين يتقدمون المواجهة مع الاحتلال بقوة"، مستذكرًا مقولة الرئيس الفلسطيني الشهيد ياسر عرفات حين يقول: "نحن شعب الجبارين".

ولفت إلى أنه كان ينتقد كلام الرئيس الشهيد ياسر عرفات باعتبار أن كلمة الجبارين في القرآن الكريم هي للكفار، قائلًا: "عدت وقلت نحن الجبارون فقد أضيف إليه الإيمان؛ فأصبح الشعب الفلسطيني يتمتع بقوتين "قوة الجبارين وقوة الايمان".

وأشاد الشيخ حمود بمواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية الثابتة قائلًا: "لا يوجد ثورة تمسكت وحافظت بشعاراتها أطول من الثورة الإسلامية في إيران، فمنذ 60 عامًا وأكثر ما زالت إيران تعتبر "إسرائيل" غدة سرطانية وماز الت تسعى جاهدة لإزالة هذا المرض الخبيث من قلب الأمة النابض فلسطين".
مصدر : وكالات
رقم : 1052129
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