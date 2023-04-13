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الخميس 13 نيسان 2023 ساعة 09:50
طلال ناجي:

يوم القدس العالمي يومٌ مهم ولإيران فضل كبير بتطوير محور المقاومة

يوم القدس العالمي يومٌ مهم ولإيران فضل كبير بتطوير محور المقاومة
وأوضح ناجي في كلمة له خلال لقاء سياسي بعنوان "درع القدس.. الضفة نحو عهد جديد"، بمناسبة يوم القدس العالمي في لبنان، أن 44 عامًا على إطلاق الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليوم القدس العالمي وما زالت القضية الفلسطينية على رأس أولويات واهتمامات الجمهورية الإيرانية.

وقال: "إن أول قرارات الإمام الخميني قائد الثورة ومؤسس الجمهورية الإسلامية هو تحديد يوم الجمعة الأخيرة من رمضان كل عام، تحت عنوان " يوم القدس العالمي" تأكيدًا على أهمية القدس والاقصى في العقيدة الإسلامية التي تتمسك بها الجمهورية الإسلامية".

وذكر أن الإمام الخميني أصدر توجيهاته وتعليماته للجمهورية الإسلامية لإزالة الغدة السرطانية في المنطقة والتي تُسمى "إسرائيل"، ومنذ تلك اللحظة رفعت الجمهورية شعار القدس والأقصى من أجل نصرة المستضعفين في فلسطين.

وأضاف: "حمل اللواء بعد الإمام الخميني، الإمام علي الخامنئي الذي أبدى اهتمامًا كبيرًا بقضية فلسطين، وأمر بتشكيل فيلق القدس بقيادة القائد الكبير الشهيد قاسم سليماني والذي كرس حياته لخدمة القدس والأقصى وكان له الفضل الكبير بتطور محور المقاومة للتصدي للعدوان "الإسرائيلي".

وأوضح ناجي بان دعم قائد فيلق القدس قاسم سليماني للمقاومة أحدث نقلة نوعية في تطور أداء المقاومة في مواجهة الاحتلال "الإسرائيلي"، وما يشهده اليوم قطاع غزة أكبر دليل على ذلك.

ولفت إلى أن قادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية يهتمون بشكل كبير جدًا في إحياء وتفعيل المقاومة في الضفة الغربية المحتلة، لا سيما بعد تحرير قطاع غزة من الاحتلال وامتلاك المقاومة الأسلحة الصاروخية وامتلاكها القرار.

وأوضح بأن قادة الجمهورية يدركون جيدًا بان الضفة الغربية تشكل هدفًا استراتيجيًا للخرافات اليهودية من أجل السيطرة عليها، لذلك كان اهتمام قادة الجمهورية بتفعيل المقاومة في الضفة المحتلة.
مصدر : وكالات
رقم : 1052131
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