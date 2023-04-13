المرتضى: عملية تبادل الأسرى ستبدأ يوم الجمعة القادم

وقال المرتضى في تغريدة له على تويتر: بعد إعلان جميع الأطراف جهوزيتهم لتنفيذ الصفقة المتفق عليها تم إبلاغنا من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنهم سيبدؤون التنفيذ من بعد غدٍ الجمعة 23/رمضان/ 1444 الموافق 14/4/2023 .



وأضاف: نسأل الله التوفيق والعون في إنجاح هذه الصفقة وفي تحرير جميع الأسرى.



الجدير بالذكر أن جرى تأخير موعد عملية التبادل لمرتين، حيث كان من المقرر أن تتم الصفقة في الـ19 من رمضان إلا أن تنصل المرتزقة في مأرب أدى إلى تأخير عملية التبادل إلى 22 رمضان ، وتأخيرها أيضا ليوم آخر.



وفي الـ20 من مارس الماضي انتهت جولة المفاوضات على ملف الأسرى في سويسرا، حيث تم الاتفاق على تنفيذ صفقة تبادل واسعة تشمل 706 من أسرانا في مقابل 181 من أسرى الطرف الآخر بينهم سعوديون وسودانيون وعلى أن يتم عقد جولة أخرى بعد شهر رمضان لاستكمال تنفيذ بقية الاتفاق.