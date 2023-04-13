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الخميس 13 نيسان 2023 ساعة 10:04

قوات الدعم السريع توضح اسباب تواجدها في مروي

قوات الدعم السريع توضح اسباب تواجدها في مروي
تناقلت بعض وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم، مزاعم بأن قوات الدعم السريع، قامت بأعمال حربية تجاه مطار مروي. وإزاء هذه المعلومات الكاذبة والمضللة، توضح القوات الآتي:

قوات الدعم السريع

توضيح صحفي

١. قوات الدعم السريع، قوات قومية تضطلع بعدد من المهام والواجبات الوطنية التي كفلها لها القانون، وهي تعمل بتنسيق وتناغم تام مع قيادة القوات المسلحة، وبقية القوات النظامية الأخرى، في تحركاتها.

٢. تؤكد قوات الدعم السريع، بأنها تنتشر وتتنقل في كل أرجاء الوطن، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، ومحاربة ظواهر الاتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية، ومكافحة التهريب والمخدرات، والجريمة العابرة والتصدي لعصابات النهب المسلح أينما وجدت.

٣. وجود قوات الدعم السريع، بالولاية الشمالية، وفي مدينة مروي على وجهة التحديد، يأتي ضمن وجودها في بقية الولايات، في إطار تأدية مهامها وواجباتها، التي تمتد حتى الصحراء.
وفي سبيل ذلك قدمت قوات الدعم السريع، عدداً من الشهداء والجرحى، لأجل تحقيق الأمن والطمأنينة للمواطنين.

٤. تدعو قوات الدعم السريع، جميع المواطنين، ووسائل الإعلام، إلى عدم الانسياق وراء المعلومات الكاذبة، التي تهدف إلى إشاعة الفتنة، وتقويض أمن واستقرار الوطن.

وتحذّر الجهات التي تعمل على فبركة وترويج الشائعات وبثها، بأنها سوف تقوم بملاحقتها قانونياً، ولا مجاملة في أمن وسلامة الوطن.

مكتب الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع
رقم : 1052135
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