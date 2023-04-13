تجارة الصلب بين ايران والسعودية تسجل 14 مليون دولار

وأوضح " روح الله لطيفي" في تصريح اليوم الخميس، أن على مدى الشهور الثلاثة الماضية، ومنذ قرب توصل المفاوضات بين ايران والسعودية الى نتائج، بلغت لحد الان تجار الصلب بين البلدين 14 مليون دولار.



وذكر أن التجارة بين البلدين كانت قد بلغت مستويات الصفر عند انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.



وأعتبر أن العلاقات التجارية البينية تؤدي الى ايجاد ممر ترانزيت جديد، بحيت تتهيأ للسعودية امكانية تمرير السلع والطاقة من الخليج الفارسي الى آسيا الوسطى والقوقاز وشرق أوروبا بالمقابل وعبر الاراضي السعودية يصير بالامكان تمرير البضائع من آسيا الوسطى والقوقاز وروسيا وايران عن طريق البر وسكك الحديد منها الى البحر الاحمر.



ورجح لطيفي بلوغ حجم التبادل التجاري بين ايران والسعودية اكثر من 800 مليون دولار في حال انشاء غرفة تجارية ايرانية سعودية مشتركة بالاقتران مع تحسن كافة الابعاد السياسية والتوافق بين الحكومتين.