روسيا: اعتراض طائرة استطلاع ألمانية اقتربت من حدودنا

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة "إنترفاكس" الروسية إن "مقاتلة من طراز SU-27 اعترضت طائرة استطلاع أوريون الألمانية، اقتربت من الحدود الروسية فوق بحر البلطيق".



وأضافت أن المقاتلة الروسية رافقت طائرة الاستطلاع الألمانية خلال تحليقها واعترضتها، بما سمح بإبعادها عن الحدود الروسية.



أشارت إلى أن طاقم المقاتلة الروسية عاد بأمان إلى القاعدة حيث انطلق، عقب إبعاد طائرة الاستطلاع الألمانية.



وأوضحت أن عملية الاعتراض تمت "وفق القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة، دون الاقتراب الخطير من طائرة تابعة لدولة أجنبية".