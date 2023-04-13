يوم القدس العالمي...طريق تحقيق وعد الآخرة

وقال د. الحساينة، في تصريحات صحفية، لمناسبة ذكرى يوم القدس العالمي، (الذي يوافق الجمعة الأخيرة في شهر رمضان من كل عام): "إن يوم القدس مناسبة لتوجيه الأنظار، والقلوب، والعقول، والفعل مجدداً نحو الاهتمام بالقدس كمركز للصراع الكوني والعالمي بين قوى المقاومة في منطقتنا والعالم الحر، وقوى الاستعمار والهيمنة التي يجسدها الكيان الصهيوني المؤقت، ومَن يدعمه من قوى، ودول، ومنظمات، وقوى استكبارية بقيادة الولايات المتحدة والمشروع الصهيوني والقوى المتحالفة معهما".



وأضاف: "أن هذا اليوم الخالد يُتَرْجِم ويجسد حقيقة الاصطفاف في المنطقة والعالم حول القدس والصراع من حولها، بين معسكر الهيمنة والاستعمار والمرتبطين به من حلف الخائبين المطبّعين العرب وبعض دول الإقليم، وبين قوى المقاومة والممانعة في المنطقة التي ترفض وتقاوم".



وأوضح د. الحساينة، أن محور المقاومة يتصدى بكل عزم، وقوة، وصلابة، وإيمان عميق بعالمية رسالة الإسلام ومعه أحرار العالم؛ للمشروع الصهيو-أمريكي، ورفض الخنوع للنظام الدولي الظالم والمتوحّش الاستغلالي الداعم الأساسي للكيان الغاصب "الطارئ".



وأشار إلى أنه في يوم القدس العالمي، يتجدد العهد مع المنتفضين في القدس وباحات الأقصى وأزقة جنين وحواري نابلس والخليل، وكل ساحات وميادين البطولة والمقاومة في فلسطين والمنطقة، ومع الصامدين والثابتين في غزة المحاصرة؛ لتبقى القدس قبلة جهادنا المقدّس، وبوصلتنا التي لا تحيد ولا تنحرف.



وأبرق بالتحية لكل الشعوب الثائرة عشقاً لفلسطين والقدس، والأقصى، وعلى رأسهم الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقيادة الثورة الإسلامية التي أرست بوعيها، وفعلها، ودعمها، وإسنادها، دعائم وأركان هذا اليوم القدسي.



وشدد د. الحساينة على أن إيران ما تزال وفيه لفلسطين والقدس، وعلى العهد والوعد لا يضرها من خالفها أو تآمر عليها؛ ليظل هذا اليوم يوماً لفلسطين، ويوماً للمستضعفين والثائرين، ويوماً يؤرق أركان الغاصبين والمرجفين والمستكبرين.





من جانبه حث عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي الدكتور وليد القططي على نصرة القدس بوحدة وطنية على أرضية التوحد حول القدس والمقاومة والتحرير، داعياً لتبني القدس وفلسطين كقضية مركزية للأمة وعزل الكيان الصهيوني بعدم التطبيع معه.



وقال د. القططي في تصريح صحافي: "يوم القدس العالمي يعني ديمومة الصراع والاشتباك واستمرارية الجهاد والمقاومة هي تكمل دائرة النصر في وعد الآخرة على الكيان الصهيوني وحتى يتحقق وعد الآخرة بالنصر وتحرير القدس سيظل يوم القدس العالمي مصباحاً ينير للأمة طريقها لتحرير القدس وفلسطين".



وأضاف: "سيظل فكر الإمام الثائر آية الله الخميني مبدع يوم القدس العالمي نبراساً يضيء للأمة طريقها لاستعادة مسجدها الأقصى وقبلتها الأولى وأرض الإسراء والمعراج."



وفيما يتعلق بتعزيز يوم القدس العالمي، شدد د. القططي على أهمية تعزيز يوم القدس العالمي بالتوعية الثقافية والاعلامية والسياسية الموجهة للأمة كي تدرك موقع القدس والقضية الفلسطينية في الصراع بين الأمة والمشروع الغربي الهادف لإبقاء الأمة متفرقة وضعيفة وتابعة.



وأكد على أن يوم القدس فرصة لزيادة وعي الشعوب العربية والإسلامية اتجاه قضيتهم المركزية فلسطين وقبلتهم الأولى القدس، وإحياء يوم القدس العالمي بالمسيرات بالمهرجانات والحملات الإعلامية وغيرها جزء من صناعة الوعي الديني والقومي والوطني .



من جهته أكد الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، طلال ناجي، أن يوم القدس العالمي هو يوم مهم في القضية الفلسطينية ودول محور المقاومة، مشددًا على أهمية إحياء هذا اليوم المبارك في جميع دول العالم.



وأوضح ناجي في كلمة له خلال لقاء سياسي بعنوان "درع القدس.. الضفة نحو عهد جديد"، بمناسبة يوم القدس العالمي في لبنان، أن 44 عامًا على إطلاق الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليوم القدس العالمي وما زالت القضية الفلسطينية على رأس أولويات واهتمامات الجمهورية الإيرانية.



وقال: "إن أول قرارات الإمام الخميني قائد الثورة ومؤسس الجمهورية الإسلامية هو تحديد يوم الجمعة الأخيرة من رمضان كل عام، تحت عنوان " يوم القدس العالمي" تأكيدًا على أهمية القدس والاقصى في العقيدة الإسلامية التي تتمسك بها الجمهورية الإسلامية".



وذكر أن الإمام الخميني أصدر توجيهاته وتعليماته للجمهورية الإسلامية لإزالة الغدة السرطانية في المنطقة والتي تُسمى "إسرائيل"، ومنذ تلك اللحظة رفعت الجمهورية شعار القدس والأقصى من أجل نصرة المستضعفين في فلسطين.



وأضاف: "حمل اللواء بعد الإمام الخميني، الإمام علي الخامنئي الذي أبدى اهتمامًا كبيرًا بقضية فلسطين، وأمر بتشكيل فيلق القدس بقيادة القائد الكبير الشهيد قاسم سليماني والذي كرس حياته لخدمة القدس والأقصى وكان له الفضل الكبير بتطور محور المقاومة للتصدي للعدوان "الإسرائيلي".



وأوضح ناجي بان دعم قائد فيلق القدس قاسم سليماني للمقاومة أحدث نقلة نوعية في تطور أداء المقاومة في مواجهة الاحتلال "الإسرائيلي"، وما يشهده اليوم قطاع غزة أكبر دليل على ذلك.



ولفت إلى أن قادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية يهتمون بشكل كبير جدًا في إحياء وتفعيل المقاومة في الضفة الغربية المحتلة، لا سيما بعد تحرير قطاع غزة من الاحتلال وامتلاك المقاومة الأسلحة الصاروخية وامتلاكها القرار.



وأوضح بأن قادة الجمهورية يدركون جيدًا بان الضفة الغربية تشكل هدفًا استراتيجيًا للخرافات اليهودية من أجل السيطرة عليها، لذلك كان اهتمام قادة الجمهورية بتفعيل المقاومة في الضفة المحتلة.