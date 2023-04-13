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الخميس 13 نيسان 2023 ساعة 14:04

الشيخ الخطيب: تخبط العدو انعكاس لصمود المقاومة

الشيخ الخطيب: تخبط العدو انعكاس لصمود المقاومة
واكد ان يوم القدس لا يخص الشعب الفلسطيني فقط وانما هي قضية كل الشعوب المستضعفة وبخاصة شعوب العالمين العربي والإسلامي مسلمين ومسيحين حيث يستبيح العدو الصهيوني المقدسات الاسلامية والمسيحية على السواء ويعتدي على الإنسان وحريته وحقه في العيش بكرامة بدعم من القوى الدولية الغاشمة التي تؤمن له الغطاء السياسي وتعطيه ما يسمى بالشرعية الدولية بينما تدين مقاومة الاحتلال التي هي حق شرعي وثابت وفق كل الشرائع والقوانين الدولية وتتهمها خلافا لذلك بالارهاب تمسكا بمنطق القوة وبمنطق الباطل لا بمنطق الحق الذي سيتغلب في النهاية طالما تمسك به أهله وسعوا إلى تحقيقه وفق سنن التاريخ التي قررها الكتاب العزيز ( وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ), ووفق ما قررته وقائع التاريخ في الماضي والحاضر واثبتته المقاومة وسواعد المجاهدين ودماء شهدائنا التي تحدت العدو الاسرائيلي واعوانه ومن يقف خلفهم من القوى الشريرة وممارساتهم الارهابية واكاذيبهم الاعلامية وحصارهم لشعبنا وتجويع أهلنا وكل تهويلاتهم وتهديداتهم ان تحول دون تصميم شعبنا على الوقوف إلى جانب المقاومة أو ان يحولوا دون هزيمة العدو وفشل كل الاعيبهم ومخططاتهم.

وأضاف: وها هو العدو المهزوم والمأزوم يتخبط بمشاكله وازماته السياسية التي هي انعكاس لصمود المقاومة وبيئتها وقدرتها ونجاحها في بناء حلف استراتيجي لقوى الممانعة الذي أوجد بيئة التحول الاستراتيجي في المنطقة واعادة صياغة العلاقات الاستراتيجية بين دولها لما فيه مصلحة شعوبها وقضاياها المحقة وعلى راسها القضية الفلسطينية بما ينم عن روح المسؤولية والحكمة التي يتمتع بها قادتها.

وقال: لقد اثبتت الدعوة ليوم القدس العالمي روح المسؤولية العالية والاخلاص والنظر الثاقب للأمام الخميني ولقيادة الجمهورية الاسلامية الإيرانية وشعبنا المقاوم وعلى راسه الامام المغيب السيد موسى الصدر الذي دفع غاليا ثمن مواقفه المخلصة للبنان وللقضية الفلسطينية وعلى رأسها القدس التي تمثل رمزية القضية المقدسة.

واشار الى ان احتفالنا اليوم بيوم القدس له معنى آخر ومختلف عنه يوم إعلانه حيث باتت القناعة بتحقيق الانتصار النهائي لتحرير القدس وكل فلسطين امرا محققا بعد ان كان حلما عند البعض بل امرا يستحيل إنجازه عن الكثيرين، ولكن وعد الله آت أليس الصبح بقريب والله لا يخلف وعده.

وختم: مبارك للبنانيين يوم القدس العالمي، ومبارك للمقاومة وللامتين العربية والاسلامية ونصر قريب بإذن الله العزيز.
رقم : 1052181
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