بيونغ يانغ تطلق صاروخاً "يعمل بالوقود الصلب"



وتسبب إطلاق الصاروخ بحال من التأهب لفترة وجيزة في جزيرة هوكايدو اليابانية (شمال) قبل أن تؤكد طوكيو أنه لم يسقط في أراضيها.



وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية لوكالة فرانس برس "يبدو أن كوريا الشمالية أطلقت نوعاً جديداً من الصواريخ الباليستية، يعمل على الأرجح بالوقود الصلب".



وكل الصواريخ الباليستية العابرة للقارات التي أطلقتها كوريا الشمالية حتى الآن تعمل بالوقود السائل.



والصواريخ العاملة بالوقود الصلب التي سعت بيونغ يانغ منذ فترة طويلة إلى تطويرها تُظهر ثباتاً أكبر وتكون أسرع لناحية تحضيرها لعملية الإطلاق مقارنة بالصواريخ العاملة بالوقود السائل، ما يجعل اكتشاف القوات الأميركية لها وتدميرها أصعب.



وقالت كوريا الجنوبية إن الصاروخ حلّق مسافة ألف كيلومتر تقريباً، واصفة إطلاقه بأنه "استفزاز خطير". ولم يتم الكشف عن أقصى ارتفاع للصاروخ.



وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن الصاروخ أطلق من مكان بالقرب من بيونغ يانغ.



وقال الجيش الكوري الجنوبي إنه في حالة تأهب قصوى ويقوم بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة.



وذكر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أن حكومته ستعقد اجتماعاً لمجلس الأمن القومي لبحث الإطلاق.

تحذير أميركي

وقال البيت الأبيض في بيان إن الولايات المتحدة "تدين كوريا الشمالية بشدة لاختبارها صاروخاً باليستياً بعيد المدى".



وقالت أدريان واتسون المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي في بيان "الباب لم يغلق أمام الدبلوماسية، لكن يتعين على بيونغ يانغ أن توقف فوراً أفعالها التي تزعزع للاستقرار وأن تختار بدلاً من ذلك التفاعل الدبلوماسي".



إنذار في اليابان

وحضت الحكومة اليابانية صباح الخميس، سكان منطقة هوكايدو على الاحتماء بعد أن أطلقت كوريا الشمالية الصاروخ.



وقالت الحكومة في تحذير "اخلوا على الفور. اخلوا على الفور"، طالبة من سكان هوكايدو الاحتماء في مبان أو تحت الأرض.



وسحبت السلطات اليابانية التحذير في وقت لاحق، قائلة إن نظام الإنذار في حالات الطوارئ قد أخطأ وتنبأ بأن الصاروخ سيسقط بالقرب من الجزيرة.



وأفاد وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا أن الصاروخ أطلق على ما يبدو باتجاه الشرق بزاوية عالية.



وأضاف أن الصاروخ لم يسقط في الأراضي اليابانية، وأن وزارة الدفاع تحلل عملية الإطلاق للحصول على مزيد من التفاصيل.



وقال خفر السواحل الياباني إن القذيفة سقطت في البحر شرقي كوريا الشمالية. وذكر هامادا أنه لا يستطيع تأكيد ما إذا كان الصاروخ قد حلق فوق المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.



وكانت صواريخ كورية شمالية حلقت مراراً فوق اليابان في السابق.

وجاء الإطلاق بعد أيام من دعوة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون إلى تعزيز قدرة الردع العسكري لبلاده بطريقة "عملية وهجومية بدرجة أكبر" لمواجهة ما وصفته بيونغ يانغ بتحركات الولايات المتحدة العدوانية.



ونقلت "قناة واي تي إن" الكورية الجنوبية عن مسؤول عسكري قوله إن تجربة الإطلاق تضمنت على ما يبدو نظام أسلحة جديداً ظهر في أحدث العروض العسكرية في كوريا الشمالية.



ويحلل جيش كوريا الجنوبية مسار القذيفة ومداها، ولا يستبعد أن يكون صاروخاً يعمل بالوقود الصلب.



وتعمل كوريا الشمالية على صنع المزيد من الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب، والتي يسهل تخزينها ونقلها ويمكن إطلاقها دون أي تحذير أو وقت للتجهيز تقريباً.



وانتقدت كوريا الشمالية سلسلة من التدريبات العسكرية المشتركة في الآونة الأخيرة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية باعتبارها تصعيدا للتوتر، وكثفت اختبارات أسلحتها في الأشهر الماضية.