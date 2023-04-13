اليمن: قبائل المهرة تجدد مطالبتها بخروج بخروج القوات الأجنبية من مطار الغيضة

وبحسب مصدر فقد جاء ذلك على لسان سالم الزويدي رئيس لجنة اعتصام سيحوت والمسيلة، خلال تدشين مشروع السلة الغذائية للأسر المتضررة من السيول في وادي المسيلة.



وأوضح الزويدي أن احتلال مطار الغيضة من القوات السعودية تسبب في معاناة كبيرة لأبناء وادي المسيلة وتأخر إغاثتهم والتي كانت تتم قبل ذلك بنقل القوافل الغذائية عن طريق الطائرات المروحية.



وشدد رئيس لجنة اعتصام سيحوت والمسيلة على ضرورة خروج قوات الاحتلال من مطار الغيضة وإعادة العمل إليه كمطار مدني يخدم جميع أبناء المهرة.



وكان السفير الأمريكي “ستيفن فاجن” قد ظهر، مطلع الشهر المنصرم، ومعه قائد الأسطول الأمريكي الخامس في مطار الغيضة، ما اعتبره أبناء المهرة وكل أحرار اليمن، انتهاكاً صارخاً للسيادة اليمنية.