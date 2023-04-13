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الخميس 13 نيسان 2023 ساعة 17:50

تقوية لجبهة المقاومة وقمع لنوايا إسرائيل التوسّعيّة

تقوية لجبهة المقاومة وقمع لنوايا إسرائيل التوسّعيّة
 قبل أن تنتصر الثورة الإسلاميّة ويصبح يوم القدس أحد الأمور المطروحة في الساحة؛ كانت المبادرات التي تتناول قضية فلسطين المحتلة تقوم من جانب التيّارات اليساريّة ومن بعدها أصبحت في يد الحركات العنصريّة غير أنّ كليهما قد باءا بالفشل الذريع في هذا المجال. كما أنّ الكيان الإسرائيلي قد وجّه في تلك الفترة ضربات موجعة للعالم الإسلاميّ منها على سبيل المثال حرب الآيام الستّة التي شنّها الإسرائيليّون على العرب.

غير أنّ معادلات القوة والاقتدار قد اختلفت عندما اتّخذت حركات التحرير ثوباً إسلاميّاً واستقوت بالدوافع والمحفّزات الدينيّة والاعتقاديّة حيث أصبحت إسرائيل في موقع الضعف. فلو لم يحدث هذا التحوّل الكبير في اتّجاهات المجاهدين الفلسطينيّة وحركات المقاومة؛ لما تمكّن حزب الله في لبنان من الوقوف في وجه جيش إسرائيل المكتمل العتاد والعدّة.

فلو لم تكن هذه المسيرة لتوسّع الصهيونيّون ولاحتّلوا الدول الإسلاميّة الأخرى لا سيّما أنّ الفكر الصهيونيّ قائم على التوسّع في الاحتلال.

بناء على هذا يمكن القول: لولا وجود التيّارات الإسلاميّة في المقاومة الفلسطينيّة لما تمكّن حزب الله أن يسدّد كلّ هذه الضربات الموجعة إلى عمق الكيان الصهيونيّ.
رقم : 1052213
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