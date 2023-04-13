يوم القدس آية رأفة الأمة الإسلاميّة ونهضتها للدفاع عن المظلوم

وأوضح سماحة المرجع الديني ومفسّر القرآن الكريم في ما يتعلّق بهذا الموضوع قائلاً في إحدى خطبه: نحن نعتقد بأنّ من واجب جميع الدول الإسلاميّة تقديم المساعدة بأي وجه أمكن إلى الشعب الفلسطينيّ المظلوم، علاوة على بذل كلّ ما أوتيت من قوّة لتخليص ذلك الشعب المسلم المظلوم من شرّ الكيان الصهيونيّ الغاصب الذي ما فتئ يرتكب الجنايات ويمارس ألوان الظلم عليه ليضيّق الخناق على كلّ من يسكن تلك الديار.



فإنّ جميع المسلمين محاسبون -لا محالة- في يوم الحشر الأكبر على ما في عاتقهم من مسؤوليّة عظيمة تجاه الشعب الفلسطينيّ، فإنّ حرب هؤلاء الغاصبين بالرغم من كونها في عداد الجهاد الابتدائيّ؛ إلا أنّ المنطق والعقل السليم يؤيّدانها، ولا يمكن أن تعتبر عنفاً بأيّ حال من الأحوال. بل إنّها مقتضى الرأفة والرحمة الإسلاميّة تجاه الفرقة المظلومة المقهورة على أمرها.



من هنا، حصر سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي طريق حلّ القضيّة الفلسطينيّة بالدفاع عنها نحو شامل ومدروس، ومن هذا المنطلق قال سماحته: إنّ القضيّة الفلسطينيّة لأمر جادّ تماماً، كما أنّ المعطيات العالميّة وروف الدول الإسلاميّة قد اختلفت عن ما كان في الماضي اختلافاً كبيراً، ...ولهذا كان من الواجب أن يتمّ اتّخاذ إجراءات أكثر جديّة.



ولكن ولمّا كانت التصرّفات والإجراءات المنفردة غير المتّسقة في زماننا لا تؤثّر شيئاً؛ وجب وضع برنامج مدروس وتخطيط ممنهج يحضره ممثّلون من جميع المكوّنات والمؤسّسات المختلفة، ليتمّ في إثره تفعيل آليّة للدفاع الشامل عن الفلسطينيّن الذين يتعرّضون في كلّ يوم إلى هجمات وحشيّة دامية.