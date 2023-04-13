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الخميس 13 نيسان 2023 ساعة 17:59

ذبيان: يوم القدس العالمي نقطة تحول في تاريخ فلسطين وقضيتها

ذبيان: يوم القدس العالمي نقطة تحول في تاريخ فلسطين وقضيتها
وأضاف ذبيان: "تتزامن ذكرى يوم القدس العالمي هذا العام مع المواجهات البطولية التي يخوضها أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل، حيث يتم التصدي للمستوطنين داخل باحات المسجد الأقصى، ما دفع بقيادة كيان الاحتلال الى منع المستوطنين من دخول باحات الأقصى حتى نهاية شهر رمضان المبارك، كما يأتي يوم القدس العالمي على وقع العمليات البطولية التي باتت تنشر الرعب في قلوب ونفوس كيان الاحتلال ومستوطنيه، وهو ما يفسر إرتفاع معدلات الهجرة المعاكسة للمستوطنين من فلسطين الى الخارج، في دليل على يأس المحتلين من امكانية العيش بسلام على أرض ليست لهم".

وختم رئيس تيار صرخة وطن مشيراً الى "أنه في يوم القدس العالمي أصبحنا متيقنين بأن فجر حرية فلسطين لم يعد بعيداً كما كان البعض يظن، فها هي صفحة صفقة القرن تطوى كما طويت من قبلها اتفاقية وادي عربى وأوسلو وغيرها من قمم ومؤتمرات التطبيع، والفضل للشعب الفلسطيني الذي رفض الإستسلام وقاوم بالحجر واللحم الحي وصولا الى إمتلاك الزجاجات الحارقة، وصولا الى العبوات والأجساد المتفجرة، أما اليوم فباتت المقاومة في فلسطين تمتلك الصواريخ والسلاح النوعي القادر على تعديل كفة المواجهة، وكل ذلك يعني أن فلسطين تسير الى الحرية والاحتلال الى زوال مهما طال الزمن.
رقم : 1052215
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