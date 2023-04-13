الصفحة الرئيسية
0
الخميس 13 نيسان 2023 ساعة 19:52

قوى المعارضة تدعو البحرينيين للمشاركة الواسعة بفعاليّات إحياء يوم القدس

قوى المعارضة تدعو البحرينيين للمشاركة الواسعة بفعاليّات إحياء يوم القدس
وقالت قوى المعارضة، "الوفاق" و"أحرار البحرين" و"الوفاء" و"العمل الإسلامي" و"ائتلاف 14 فبراير" و"حق"، في بيان مشترك، إنّ "الاعتداءات الصهيونيّة الوحشيّة والمتكرّرة على حرمة المسجد الأقصى، والتعدّي على المصلّين والمعتكفين من أبناء الشعب الفلسطينيّ تعدّ إرهاباً منظّماً يستهدف الإنسان والمقدّسات، وبغطاء دوليّ، ويتجاهل حرمة شهر العبادة والمغفرة".

‎وأشارت إلى أن "الكيان الصهيونيّ المجرم تمادى في اعتداءاته خلال هذا الشهر الكريم، فبالإضافة إلى استهدافه المصلّين في المسجد الأقصى، عمد وبشكل سافر إلى الاعتداء على ثلاث دول عربيّة باستخدام الصواريخ والأسلحة الثقيلة، كما جرى الحال مع سوريا ولبنان وفلسطين المحتلّة غزّة".

‎وأكدت أنّ "هذا الاحتلال سيزول حتماً، ولا خيار أمام شعوبنا الحرّة إلّا مقاومته وردعه ومواجهته بكلّ السبل والآليّات الممكنة، ومواجهة كلّ أدوات التطبيع والتآمر العربي معه".

ودعت قوى المعارضة شعوب الأمة العربية والإسلامية إلى "التعبير عن مواقفها الرافضة لسياساته الاستيطانيّة والعنصريّة المستمرّة"، ودعت أيضاً الشعب البحريني إلى "المشاركة الواسعة في فعاليّات "إحياء يوم القدس العالمي" في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك تمسكاً بالقضيّة المركزيّة للأمة فلسطين".
مصدر : وكالات
رقم : 1052222
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيدنصر الله: إحياء يوم القدس العالمي هو جزء من معركة تحرير فلسطين
السيدنصر الله: إحياء يوم القدس العالمي هو جزء من معركة تحرير فلسطين
ذبيان: يوم القدس العالمي نقطة تحول في تاريخ فلسطين وقضيتها
ذبيان: يوم القدس العالمي نقطة تحول في تاريخ فلسطين وقضيتها
13 نيسان 2023
يوم القدس آية رأفة الأمة الإسلاميّة ونهضتها للدفاع عن المظلوم
يوم القدس آية رأفة الأمة الإسلاميّة ونهضتها للدفاع عن المظلوم
13 نيسان 2023
تقوية لجبهة المقاومة وقمع لنوايا إسرائيل التوسّعيّة
تقوية لجبهة المقاومة وقمع لنوايا إسرائيل التوسّعيّة
13 نيسان 2023
الشيخ اللبابيدي لإسلام تايمز: إحياء يوم القدس العالمي بظل تطورات الساحة الفلسطينية أمر له دلالاته الكبرى
الشيخ اللبابيدي لإسلام تايمز: إحياء يوم القدس العالمي بظل تطورات الساحة الفلسطينية أمر له دلالاته الكبرى
13 نيسان 2023
الداوود لإسلام تايمز: يوم القدس العالمي محطة أساسية لنصرة فلسطين وقضيتها.. وطائفة الموحدين جزء من مشروع المقاومة
الداوود لإسلام تايمز: يوم القدس العالمي محطة أساسية لنصرة فلسطين وقضيتها.. وطائفة الموحدين جزء من مشروع المقاومة
13 نيسان 2023
مقابلة مصورة مع الدكتور في العلوم السياسية جمال واكيم عن يوم القدس العالمي
مقابلة مصورة مع الدكتور في العلوم السياسية جمال واكيم عن يوم القدس العالمي
إعداد: زینب یوسف
13 نيسان 2023
مقابلة مصورة مع رئيس حزب التيار العربي في لبنان الاستاذ شاكر البرجاوي
مقابلة مصورة مع رئيس حزب التيار العربي في لبنان الاستاذ شاكر البرجاوي
إعداد: زینب یوسف
13 نيسان 2023
يوم القدس العالمي… خطورة الوضع وخصوصية المناسبة
يوم القدس العالمي… خطورة الوضع وخصوصية المناسبة
13 نيسان 2023
دعوات متواصلة للحشد والمشاركة لإحياء فجر الجمعة في الأقصى والإبراهيمي
دعوات متواصلة للحشد والمشاركة لإحياء فجر الجمعة في الأقصى والإبراهيمي
13 نيسان 2023
رئيسي : الشعب الإيراني سيبقى إلى جانب أهداف الإسلام
رئيسي : الشعب الإيراني سيبقى إلى جانب أهداف الإسلام
13 نيسان 2023
محاربة الاستكبار؛ تحقيق إزالة إسرائيل من الوجود تماماً
محاربة الاستكبار؛ تحقيق إزالة إسرائيل من الوجود تماماً
12 نيسان 2023
سياسيون وأكاديميون يدعون للكفاح ضد "إسرائيل".. هل من حل آخر؟
سياسيون وأكاديميون يدعون للكفاح ضد "إسرائيل".. هل من حل آخر؟
12 نيسان 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
يوم القدس آية رأفة الأمة الإسلاميّة ونهضتها للدفاع عن المظلوم
تقوية لجبهة المقاومة وقمع لنوايا إسرائيل التوسّعيّة
محاربة الاستكبار؛ تحقيق إزالة إسرائيل من الوجود تماماً
سياسيون وأكاديميون يدعون للكفاح ضد "إسرائيل".. هل من حل آخر؟