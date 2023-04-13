قادة محور المقاومة والتأكيد على تحرير القدس

وفي هذا الصدد قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، إن إحياء يوم القدس العالمي يتأكد يوما بعد يوم أنه جزء من معركة الأمة التي تخوضها من أجل تحرير فلسطين مؤكدا ان العالم يسير بثبات نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب أي انتهاء هيمنة القطب الواحد المتمثل بالولايات المتحدة الأميركي.



وأكد السيد نصرالله أن ” عاما بعد عام يتأكد أن أحياء يوم القدس العالمي الذي دعا إليه وأعلنه سماحة الإمام الخميني قدس سره الشريف قبل أكثر من 40 سنه وأكد عليه سماحة الإمام الخامنئي دام ظله، يتأكد أن هذا الأحياء هو جزء أساسي وحقيقي من المعركة الكبرى التي تخوضها أمتنا وشعوبنا من أجل تحرير القدس وفلسطين، كل فلسطين. وهذه المعركة التي يتقدم اليوم صفوفها الأولى محور المقاومة بدوله وشعوبه وحركات المقاومة فيه”.



كما وأكد أن الضفة اليوم بحق هي درع القدس وأهلها ورجالها وصغارها وكبارها يشكلون الخط الأمامي للدفاع عن المقدسات.



وشدد بالقول: ما يجب أن يشغلنا في محور المقاومة هو كيف نقدم المساندة والدعم لتستمر المقاومة في الضفة وفلسطين.



ومن اليمن، قال قائد حركة أنصار الله، السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي إنّ يوم القدس يأتي كي تبقى مشاعر الجهاد ورفض "إسرائيل" حية في نفوس المسلمين، ومن أجل يقظة الشعوب الإسلامية.



ولفت السيد الحوثي إلى أنّ "يوم القدس يساهم في بحث الشعوب عن الرؤية الصحيحة للوصول إلى النتيجة المحتومة في الوعد الإلهي بتحقيق النصر الحاسم".



وفي سياق كلمته، قال السيد الحوثي إنّ الشعب اليمني يسعى عملياً للمشاركة مع أحرار الأمة في المعركة الحاسمة، مضيفاً أنّ "الجهاد ضد العدو الصهيوني والهيمنة الأميركية يعدّ مرتكزاً أساسياً في مشروعنا".



وتابع السيد الحوثي: "لقد ظهر جلياً خوف الصهاينة وقلقهم الكبير من نهضة شعبنا وعمله الدؤوب لبناء قدراته العسكرية، كما بات جلياً في هذه المرحلة أن خطوات الزوال والعد التنازلي لنهاية الكيان الصهيوني قد بدأت بالفعل.



وفي ختام كلمته، دعا السيد الحوثي أبناء الأمة الإسلامية لإحياء يوم القدس العالمي.



وفي سياق متصل قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، قال "نُحيي من جديد يوم القدس العالمي الذي رسخه الإمام الخميني(قدس) وتحركت به جحافل أمتنا لتجدد العهد مع مسرى رسول الله".



وأشار هنية إلى أنّ المسجد الأقصى المبارك يقف شامخاً في وجه العتاة الذي يريدون تغيير معالمه وفرض التقسيم الزماني والمكاني، مردفاً أنّ "الصهاينة يستبيحون قدسية المسجد الأقصى أمام عدسات الكاميرا".



وأوضح هنية أنّ "الاعتكاف في المسجد الأقصى اليوم هو جهاد".



وتابع أنّ المقاومة ترصد 3 متغيرات مهمة تؤكد لنا مستقبل هذا الصراع وحسمه لصالح شعبنا وأمتنا.



ولفت هنية إلى أنّ المتغيّر الأول هو أنّ "الضفة منتعشة بالمقاومة المباركة والشعب الفلسطيني في الداخل والخارج هو الخندق المتقدم في حماية القدس والأقصى المبارك".



وعن المتغيّر الثاني قال هنية "هو ما يشهده الكيان الصهيوني من مظاهر التصدع والانقسام على طريق التفكك وتهتك البنى السياسية فيه، وصولاً إلى زواله عن أرض فلسطين".



والمتغير الثالث هو "أننا أمام نظام دولي جديد تصعد فيه أقطاب وتأفل فيه أقطاب وعهد يؤذن بتراجع النفوذ الأميركي عالمياً".



وأردف أنّه بناءً على هذه المتغيرات نقول إننا في موقع متقدم و"إسرائيل" ستخرج من كامل فلسطين.



وشدد هنية على أنّ قرار المقاومة هو الرباط والثبات والمقاومة والصمود مهما كانت التضحيات ومهما علت الأثمان.



بدوره قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، إنّ ساحات المقاومة تؤكد من جديد حضورها ودعمها وتأييدها للشعب الفلسطيني ومقاومته.



وأكد النخالة باحتفالية منبر القدس ضمن إحياء يوم القدس العالمي، اليوم الخميس، أنّ القدس عنوان يختصر فلسطين "وها نحن نحتفل بهذا اليوم ونحيي مناسبة عظيمة نؤكد فيها وحدة أمتنا حول القدس ومسجدها".



وأضاف: نجدد العهد لله ثم لأنفسنا على الجهاد والقتال من أجل تحرير القدس وفلسطين التي يتجلى فيها ظلم هذا العالم.



وشدد النخالة على أنّ يوم القدس عنوان نهوض لأمة تمتلك يقينًا مطلقًا بالانتصار وتحرير فلسطين والقدس ومسجدها المبارك، مؤكدًا أنّ القدس ومسجدها ومقدساتها تئنُّ تحت أحذية الغزاة القتلة وهي تنزف شهداء بلا توقف.



وأكمل: إنّ المشاهد في المسجد الأقصى وفي ساعات العبادة حيث يدوس الصهاينة القتلة كل شيء مقدس، الإنسان والقرآن والمكان والزمان، مضيفًا هؤلاء الصهاينة هم الذين يقف شعبنا الشجاع في مواجهتهم ويقاتلهم ببسالة.



وأكد أنّ الشعب الفلسطيني المجاهد ومقاتليه الأبطال الذين ينتشرون على مدى فلسطين وضفتها المباركة وكتائبها المقاتلة يُمثّلون اليوم درع القدس.



كما قال خطيب المسجد الاقصى الشيخ عكرمة صبري، في باحتفالية منبر القدس ضمن احتفالات يوم القدس العالمي، إن القدس يجب أن تكون حاضرة في قلوبنا وفي نفوسنا وفي عقولنا في كل يوم، القدس يجب أن توجه لها البوصلة بشكل ثابت ودائم.



وأضاف صبري في كلمته: "نعم القدس التي هي محور فلسطين بل محور العالم الإسلامي، نعم في مثل هذا اليوم يحتفل المسلمون بيوم القدس العالمي للتأكيد على أن هذه القضية هي قضية حية، هي قضية ثابتة، هي قضية لن تموت ما دام هناك رجال يؤمنون بها ويعتبرون أنها هي المحور وهي المرتكز".



وسأل الله أن يعيد هذه الذكرى، (يوم القدس العالمي) وقد أصبحت هذه المدينة كعبة الزوار لجميع مسلمي العال



وفي البحرين أكّد المرجع الديني البحريني، الشيخ عيسى قاسم، أنّ المسجد الأقصى والمسجد الحرام يتغلغلان في أعماق مشاعر الأمة وكل المذاهب الإسلامية تُجمع على تعظيمهما.



وقال إنّ "شعب البحرين يدرك أن قضية فلسطين قضية المسلمين وأن النصر فيها رحمة للإنسانية جميعاً رغم أنه مستغرق في الأزمات".



وأشار الشيخ قاسم إلى أنّ "الأزمات لا تشغل شعب البحرين عن كل ما يمسّ مصلحة الفلسطينيين وقضايا الحق والعدل".



ووجّه آية الله قاسم التحية للشباب المقاوم في الضفة الغربية وكل المقاومين في فلسطين



وإلى العراق فقد قال الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي إنّه تبيّن جلياً أن كل محاولات الإستكبار العالمي لدعم الكيان الغاصب ومن بينها التطبيع لم ولن تنفع.



وأضاف الشيخ الخزعلي أنّ الفلسطينيين اليوم باتوا يمتلكون الصواريخ الذكية والطائرات المسيّرة بدلاً من الحجارة.



وأشار في كلمته إلى أنّ العراق اجتاز منعطفاً خطيراً ومرحلة صعبة وكان هناك من يحاول منع العراق من نصرة قضايا الأمة. مشدداً على أنّه عندما يعود العراق قوياً يعني أن فلسطين ستكون بخير والقدس ستكون بخير.







