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الخميس 13 نيسان 2023 ساعة 21:26

ايران: استعراض اكثر من 2700 قطعة بحرية تضامنا مع الشعب الفلسطيني

ايران: استعراض اكثر من 2700 قطعة بحرية تضامنا مع الشعب الفلسطيني
وقال الادميرال تنكسيري في كلمته اليوم الخميس خلال مراسم بدء استعراض القطع البحرية للتعبئة الشعبية: ان التعبئة الشعبية تقيم استعراضا في بحر قزوين والخليج الفارسي وبحر عمان دعما للقدس الشريف والشعب الفلسطيني المظلوم والاعلان بان فلسطين ليست وحيدة.

واضاف: ان أكثر من 2700 قطعة بحرية تابعة للتعبئة الشعبية البحرية تشارك في هذا الاستعراض في شمال وجنوب البلاد، وهو الأمر الذي لاقى ترحيبًا واسعًا.

وتابع قائد القوة البحرية للحرس الثوري: اليوم الشيعة والسنة ينظمون هذا العرض الكبير في السواحل الشمالية والجنوبية للبلاد.

واضاف الادميرال تنكسيري: بالتزامن مع هذا الاستعراض البحري، سنشهد انشطة مماثلة في دول إسلامية أخرى، في لبنان وفلسطين وبعض دول شرق آسيا ، وكذلك في مناطق أخرى تكون الأحوال الجوية مواتية فيها.

وصرح قائد القوة البحرية للحرس الثوري إن رسالة هذا الاستعراض إلى الكيان الصهيوني القاتل للأطفال هي أن شعب فلسطين المظلوم ليس وحيدا وأن الدعم لهذا الشعب يزداد كل عام، وليعلم شعب فلسطين وغزة أننا سندهم في البحر ايضا، وإذا صدر الامر من ولي امر المسلمين ، فسوف نتدفق من البحر كما في البر.

واشار الى الدعم المتزايد غير المسبوق للشعب الفلسطيني المظلوم من قبل شعوب العالم الحرة، وحتى في الدول الأوروبية وبريطانيا أخذت الشعوب ترفع علم فلسطين واضاف: رغم ان الفلسطينيين مظلومون لكنهم اقوياء لانهم مرتبطون بالله تعالى.

وصرح بان الاخوة السنة في البلاد يشكلون القاعدة الرئيسية لقوات التعبئة البحرية التي جاءت الى الساحة في جميع الحالات والأزمات بما في ذلك سيول خوزستان وغيرها ، واليوم هنالك اكثر من 650 مجموعة تضم 45000 قطعة بحرية في نطاق قوات التعبئة البحرية للحرس الثوري وتزداد اتساعا يوما بعد اخر.
رقم : 1052244
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