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الجمعة 14 نيسان 2023 ساعة 08:09

ولايتي: مسالة فلسطين قضية مشتركة بين جميع الاحرار في العالم

ولايتي: مسالة فلسطين قضية مشتركة بين جميع الاحرار في العالم
وأكد علي أكبر ولايتي ، الأمين العام للمجمع العالمي للصحوة الإسلامية في بيان ، وضمن دعوته أبناء الشعب الايراني الغيارى للمشاركة في مسيرة يوم القدس العالمي : ان القضية الفلسطينية اليوم هي لم تعد قضية إقليمية أو عربية أو حتى قضية العالم الاسلامي فحسب ، بل قضية مشتركة ، لكل الاحرار في العالم.

وقال ولايتي ان التأثير العميق لنهج وتفكيرالمقاومة على الشعوب الإسلامية قاد إلى ظهور موجة جديدة من الصحوة الإسلامية في العالم وتوحيد المزيد من الدول الإسلامية في المنطقة ضد الكيان الغاصب للقدس وحلفاؤه ، وان التغيير في ميزان القوى بين جبهتي المقاومة الإسلامية وجبهة الاستكباروالصهيونية هو بارقة امل بالنصر الإلهي لشعوب المنطقة المظلومة ، وعزز روح الثقة بالنفس بين المسلمين.

ومن ناحية أخرى ، أدى الوضع المعقد والفوضوي ، والفوضى الاجتماعية والداخلية للكيان الصهيوني، وانفصال الحلفاء الإقليميين ، وفشل صفقة القرن ، وضعف دعم الحماة الأوروبيين والأمريكيين ، إلى عزل هذا الكيان المزيف أكثر من أي وقت مضى وبات هذا الكيان اللامشروع يقترب من نقطة نهايته ، وعلى حد تعبير القائد الحكيم للثورة: "قلنا: لن يبقى خمسًا وعشرين عامًا أخرى" ، وهم يستعجلون رحيلهم ! "
مصدر : وكالات
رقم : 1052314
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