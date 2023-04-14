الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 14 نيسان 2023 ساعة 08:10

قائد حركة انصارالله يدعو للمشاركة في يوم القدس العالمي

قائد حركة انصارالله يدعو للمشاركة في يوم القدس العالمي
وفي خطابه عشية يوم القدس العالمي، قال السيد عبدالملك: إن اليهود يدركون الأهمية المعنوية لديننا، موضحاً أن اليهود يدركون أن تفريغهم للأمة من مبادئها فإنها لن تتحرك ضمن مشروع ذاتي لها.

وحسبما نقل موقع المسيرة أضاف السيد الحوثي ان اليهود يسعون لإنهاء حالة العداء الإسلامي لهم، كي لا تكون للأمة أي ردة فعل تجاه محاولتهم في السيطرة عليها.

وتابع: اليهود يريدون أن تمول أمتنا مؤامراتهم وأن تنفذها وتدفع تكاليفها كما يحصل في حروبهم بالوكالة، ويسعون لأن يكونوا الآمر الناهي لأمتنا، والذي يرسم السياسات ويحدد المواقف.

ولفت السيد عبدالملك الحوثي أن أول نقطة في الصراع مع الصهاينة هي مسألة التولي لهم التي حذر منها القرآن الكريم، مؤكداً أن الموقف الصحيح هو السعي لتحصين الأمة من الارتباط باليهود عبر التعبئة المستمرة ضدهم.

وأشار إلى أن آل خليفة في البحرين والأنظمة الإماراتية والمغربية والسعودية اتخذوا خطوات عملية في التطبيع مع كيان العدو رغم التحذير القرآني، موضحاً أن الأنظمة المطبعة مع كيان العدو وصل بهم الحال إلى ظلم أمتهم والتآمر على شعوبهم مقابل التودد للصهاينة.

وبيّن أن الأنظمة المطبعة سعت لحرف بوصلة العداء عن الصهاينة إلى من يتصدى لهم من أبناء الأمة، منبهاً بقوله: لا ينبغي أن يكون خيار الأمة السكوت في مواجهة أعدائها، فالسكوت يعني تمكينهم من الوصول إلى أهدافهم.
رقم : 1052316
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
يوم القدس العالمي.. يوم يقظة العالم الإسلامي
يوم القدس العالمي.. يوم يقظة العالم الإسلامي
مجلس صيانة الدستور: الكيان الصهيوني على وشك الانهيار والقدس على أعتاب التحرير
مجلس صيانة الدستور: الكيان الصهيوني على وشك الانهيار والقدس على أعتاب التحرير
14 نيسان 2023
حرس الثورة الاسلامية: الانتفاضة الفلسطينية تبشر بنهاية الحياة المشينة للصهاينة
حرس الثورة الاسلامية: الانتفاضة الفلسطينية تبشر بنهاية الحياة المشينة للصهاينة
14 نيسان 2023
ولايتي: مسالة فلسطين قضية مشتركة بين جميع الاحرار في العالم
ولايتي: مسالة فلسطين قضية مشتركة بين جميع الاحرار في العالم
14 نيسان 2023
السيدنصر الله: إحياء يوم القدس العالمي هو جزء من معركة تحرير فلسطين
السيدنصر الله: إحياء يوم القدس العالمي هو جزء من معركة تحرير فلسطين
13 نيسان 2023
ذبيان: يوم القدس العالمي نقطة تحول في تاريخ فلسطين وقضيتها
ذبيان: يوم القدس العالمي نقطة تحول في تاريخ فلسطين وقضيتها
13 نيسان 2023
يوم القدس آية رأفة الأمة الإسلاميّة ونهضتها للدفاع عن المظلوم
يوم القدس آية رأفة الأمة الإسلاميّة ونهضتها للدفاع عن المظلوم
13 نيسان 2023
تقوية لجبهة المقاومة وقمع لنوايا إسرائيل التوسّعيّة
تقوية لجبهة المقاومة وقمع لنوايا إسرائيل التوسّعيّة
13 نيسان 2023
الشيخ اللبابيدي لإسلام تايمز: إحياء يوم القدس العالمي بظل تطورات الساحة الفلسطينية أمر له دلالاته الكبرى
الشيخ اللبابيدي لإسلام تايمز: إحياء يوم القدس العالمي بظل تطورات الساحة الفلسطينية أمر له دلالاته الكبرى
13 نيسان 2023
الداوود لإسلام تايمز: يوم القدس العالمي محطة أساسية لنصرة فلسطين وقضيتها.. وطائفة الموحدين جزء من مشروع المقاومة
الداوود لإسلام تايمز: يوم القدس العالمي محطة أساسية لنصرة فلسطين وقضيتها.. وطائفة الموحدين جزء من مشروع المقاومة
13 نيسان 2023
مقابلة مصورة مع الدكتور في العلوم السياسية جمال واكيم عن يوم القدس العالمي
مقابلة مصورة مع الدكتور في العلوم السياسية جمال واكيم عن يوم القدس العالمي
إعداد: زینب یوسف
13 نيسان 2023
مقابلة مصورة مع رئيس حزب التيار العربي في لبنان الاستاذ شاكر البرجاوي
مقابلة مصورة مع رئيس حزب التيار العربي في لبنان الاستاذ شاكر البرجاوي
إعداد: زینب یوسف
13 نيسان 2023
يوم القدس العالمي… خطورة الوضع وخصوصية المناسبة
يوم القدس العالمي… خطورة الوضع وخصوصية المناسبة
13 نيسان 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ولايتي: مسالة فلسطين قضية مشتركة بين جميع الاحرار في العالم
يوم القدس آية رأفة الأمة الإسلاميّة ونهضتها للدفاع عن المظلوم
تقوية لجبهة المقاومة وقمع لنوايا إسرائيل التوسّعيّة
محاربة الاستكبار؛ تحقيق إزالة إسرائيل من الوجود تماماً