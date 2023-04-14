السيد مقتدى الصدر يعلن تجميد عمل التيار لمدة لا تقل عن سنة

وقال السيد الصدر في تغريدة على "تويتر"، إن قرار تجميد عمل التيار يستثني صلاة الجمعة، وهيئة التراث، وسيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم. وأعلن السيد الصدر ايضا إغلاق حسابه على "تويتر" حتى إشعار آخر.