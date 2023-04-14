مجلس صيانة الدستور: الكيان الصهيوني على وشك الانهيار والقدس على أعتاب التحرير

وشدد مجلس صيانة الدستور في بيانه بمناسبة يوم القدس العالمي ، على هشاشة الكيان الصهيوني اكثر فاكثر واقتراب القدس الشريف من النصر والتحرر ودعا الشعب الإيراني العظيم للمشاركة في مسيرات يوم القدس في جميع أنحاء البلاد.



واكد البيان ان الإرادة التي لا تقهر في فلسطين وجميع منطقة غرب آسيا حلت محل الجيش الصهيوني الذي لا يقهر اليوم ، وبات هذا الجيش الإجرامي مجبرا على تغيير تشكيلته الهجومية إلى تشكيلة دفاعية .



وافاد البيان انه يجري الاحتفال هذا العام بيوم القدس العالمي في إيران الإسلامية ومدن ودول العالم في وضع باتت فيه قوى المقاومة في فلسطين والدول الإسلامية أكثر اتحادًا مما كانت عليه في الماضي ، والعدو الصهيوني مهزوزا اكثر من ذي قبل واصبح أقرب إلى مفهوم "الانهيار" و "الفناء".



اليوم ، توصلت جميع الدول الإسلامية والجماعات الفلسطينية إلى استنتاج مفاده أن السبيل الوحيد للحفاظ على فلسطين وقضية القدس هو المقاومة والنضال ، وأن كلمة "التسوية" ليست موجودة في خطاب أي أمة أو جماعة. حتى أن بعض حكومات الدول الإسلامية توصلت إلى نتيجة مفادها أن التسوية مع الصهاينة خطأ كبير. وبهذه الطريقة فشل الصهاينة والأمريكيون في خطتهم لتطبيع العلاقات مع الدول الإسلامية من خلال استغلال اسم النبي إبراهيم عليه السلام.