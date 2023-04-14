الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 14 نيسان 2023 ساعة 08:13

مجلس صيانة الدستور: الكيان الصهيوني على وشك الانهيار والقدس على أعتاب التحرير

مجلس صيانة الدستور: الكيان الصهيوني على وشك الانهيار والقدس على أعتاب التحرير
وشدد مجلس صيانة الدستور في بيانه بمناسبة يوم القدس العالمي ، على هشاشة الكيان الصهيوني اكثر فاكثر واقتراب القدس الشريف من النصر والتحرر ودعا الشعب الإيراني العظيم للمشاركة في مسيرات يوم القدس في جميع أنحاء البلاد.

واكد البيان ان الإرادة التي لا تقهر في فلسطين وجميع منطقة غرب آسيا حلت محل الجيش الصهيوني الذي لا يقهر اليوم ، وبات هذا الجيش الإجرامي مجبرا على تغيير تشكيلته الهجومية إلى تشكيلة دفاعية .

وافاد البيان انه يجري الاحتفال هذا العام بيوم القدس العالمي في إيران الإسلامية ومدن ودول العالم في وضع باتت فيه قوى المقاومة في فلسطين والدول الإسلامية أكثر اتحادًا مما كانت عليه في الماضي ، والعدو الصهيوني مهزوزا اكثر من ذي قبل واصبح أقرب إلى مفهوم "الانهيار" و "الفناء".

اليوم ، توصلت جميع الدول الإسلامية والجماعات الفلسطينية إلى استنتاج مفاده أن السبيل الوحيد للحفاظ على فلسطين وقضية القدس هو المقاومة والنضال ، وأن كلمة "التسوية" ليست موجودة في خطاب أي أمة أو جماعة. حتى أن بعض حكومات الدول الإسلامية توصلت إلى نتيجة مفادها أن التسوية مع الصهاينة خطأ كبير. وبهذه الطريقة فشل الصهاينة والأمريكيون في خطتهم لتطبيع العلاقات مع الدول الإسلامية من خلال استغلال اسم النبي إبراهيم عليه السلام.
رقم : 1052318
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
يوم القدس العالمي.. يوم يقظة العالم الإسلامي
يوم القدس العالمي.. يوم يقظة العالم الإسلامي
مجلس صيانة الدستور: الكيان الصهيوني على وشك الانهيار والقدس على أعتاب التحرير
مجلس صيانة الدستور: الكيان الصهيوني على وشك الانهيار والقدس على أعتاب التحرير
14 نيسان 2023
حرس الثورة الاسلامية: الانتفاضة الفلسطينية تبشر بنهاية الحياة المشينة للصهاينة
حرس الثورة الاسلامية: الانتفاضة الفلسطينية تبشر بنهاية الحياة المشينة للصهاينة
14 نيسان 2023
ولايتي: مسالة فلسطين قضية مشتركة بين جميع الاحرار في العالم
ولايتي: مسالة فلسطين قضية مشتركة بين جميع الاحرار في العالم
14 نيسان 2023
السيدنصر الله: إحياء يوم القدس العالمي هو جزء من معركة تحرير فلسطين
السيدنصر الله: إحياء يوم القدس العالمي هو جزء من معركة تحرير فلسطين
13 نيسان 2023
ذبيان: يوم القدس العالمي نقطة تحول في تاريخ فلسطين وقضيتها
ذبيان: يوم القدس العالمي نقطة تحول في تاريخ فلسطين وقضيتها
13 نيسان 2023
يوم القدس آية رأفة الأمة الإسلاميّة ونهضتها للدفاع عن المظلوم
يوم القدس آية رأفة الأمة الإسلاميّة ونهضتها للدفاع عن المظلوم
13 نيسان 2023
تقوية لجبهة المقاومة وقمع لنوايا إسرائيل التوسّعيّة
تقوية لجبهة المقاومة وقمع لنوايا إسرائيل التوسّعيّة
13 نيسان 2023
الشيخ اللبابيدي لإسلام تايمز: إحياء يوم القدس العالمي بظل تطورات الساحة الفلسطينية أمر له دلالاته الكبرى
الشيخ اللبابيدي لإسلام تايمز: إحياء يوم القدس العالمي بظل تطورات الساحة الفلسطينية أمر له دلالاته الكبرى
13 نيسان 2023
الداوود لإسلام تايمز: يوم القدس العالمي محطة أساسية لنصرة فلسطين وقضيتها.. وطائفة الموحدين جزء من مشروع المقاومة
الداوود لإسلام تايمز: يوم القدس العالمي محطة أساسية لنصرة فلسطين وقضيتها.. وطائفة الموحدين جزء من مشروع المقاومة
13 نيسان 2023
مقابلة مصورة مع الدكتور في العلوم السياسية جمال واكيم عن يوم القدس العالمي
مقابلة مصورة مع الدكتور في العلوم السياسية جمال واكيم عن يوم القدس العالمي
إعداد: زینب یوسف
13 نيسان 2023
مقابلة مصورة مع رئيس حزب التيار العربي في لبنان الاستاذ شاكر البرجاوي
مقابلة مصورة مع رئيس حزب التيار العربي في لبنان الاستاذ شاكر البرجاوي
إعداد: زینب یوسف
13 نيسان 2023
يوم القدس العالمي… خطورة الوضع وخصوصية المناسبة
يوم القدس العالمي… خطورة الوضع وخصوصية المناسبة
13 نيسان 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ولايتي: مسالة فلسطين قضية مشتركة بين جميع الاحرار في العالم
يوم القدس آية رأفة الأمة الإسلاميّة ونهضتها للدفاع عن المظلوم
تقوية لجبهة المقاومة وقمع لنوايا إسرائيل التوسّعيّة
محاربة الاستكبار؛ تحقيق إزالة إسرائيل من الوجود تماماً