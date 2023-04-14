دعوات لاحزاب يمنية للمشاركة في مسيرات يوم القدس

وحسبما نقل موقع المسيرة, أكدت أحزاب المشترك في بيان، أن يوم القدس العالمي هو يوم مهم لنصرة القضية الفلسطينية في مواجهة العدو الحقيقي لهذه الأمة المتمثل في كيان العدو الصهيوني.



وأوضح البيان أنه في يوم القدس العالمي, يجدد الشعب اليمني التأكيد على موقفه الثابت والمبدئي من القضية الفلسطينية ورفض التطبيع والمطبعين وكل أشكال التقارب مع كيان العدو تحت أي مبرر.



كما أكد البيان على أهمية أن يتحد أحرار العالم تحت مظلة محور المقاومة وأن يتضامنوا مع فلسطين أرضاً وشعباً ومقدسات لقلع الغدة السرطانية واجتثاثها من قلب المنطقة العربية.