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الجمعة 14 نيسان 2023 ساعة 08:33

رئيسي: على الدول الإسلامية منع استمرار ممارسات الصهاينة الهمجية

رئيسي: على الدول الإسلامية منع استمرار ممارسات الصهاينة الهمجية
وفي اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الخميس، أعرب آية الله رئيسي عن قلقه العميق إزاء التطورات الأخيرة في فلسطين، وإدان جرائم الكيان الصهيوني ، خاصة تدنيس المسجد الأقصى، معربا عن امله بان تمنع الدول الاسلامية من خلال تشكيل جبهة موحدة ومتماسكة، استمرار ممارسات الصهاينة الهمجية.

وفي جانب آخر من هذه المحادثة الهاتفية ، أعرب رئيس الجمهورية عن أمله في أن تتوسع العلاقات بين البلدين أكثر فاكثر، خاصة في المجالين الاقتصادي والطاقوي ، واشار إلى العلاقات الودية وطويلة الأمد بين البلدين ، وقال: إن سياسة تعزيز العلاقات مع الجيران وتطوير العلاقات مع الدول الإسلامية هو أحد التوجهات الرئيسية للحكومة الايرانية.

*شهباز شريف: على منظمة التعاون الإسلامي منع استمرار الجرائم الصهيونية

من جانبه أدان رئيس وزراء باكستان شهباز شريف الأعمال الإجرامية للكيان الصهيوني في الأيام الأخيرة ، ووصف باكستان بأنها المدافع الدائم عن الشعب الفلسطيني المظلوم ، وأعرب عن أمله في أن تمنع منظمة التعاون الإسلامي استمرار الجرائم الصهيونية من خلال خلق جبهة موحدة.

كما أكد شهباز شريف اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات بين طهران وإسلام أباد ، واشار إلى موقع إيران المتميز في المنطقة وأهمية توسيع العلاقات بين إسلام أباد وطهران ، واستعرض مشاريع التعاون الاقتصادي ، مؤكدا استعداد بلاده لتنفيذها.
رقم : 1052321
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