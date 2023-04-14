يوم القدس العالمي.. يوم يقظة العالم الإسلامي

وكان الإمام الخميني (رحمه الله) قد أطلق تسمية يوم القدس العالمي على الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك.



وتعدّ القضية الفلسطينية أهم قضية في العالم الإسلامية وتولي جمهورية إيران الإسلامية كونَها الداعم الأول والرئيسي للشعب الفلسطيني المظلوم، أهمية بالغة للقضية الفلسطينية وتشدد على ضرورة إعطاء الفلسطينيين حق تقرير المصير وسكان فلسطين التاريخية الأصليين.



قد أثبت ما يزيد عن سبعة عقود من احتلال فلسطين أن المحتلين لا يعنيهم حقوق الشعب الفلسطيني المضطهد ويتمثل الحل الوحيد في إنهاء الأوضاع المأساوية التي تسود الأراضي الفلسطينية المحتلة في المقاومة وإجبار المحتلين على تنفيذ القرارات الدولية وإعطاء الشعب الفلسطيني حق تقرير المصير.



وفي مثل هذا اليوم ينزل أبناء الشعب الإيراني في مختلف أنحاء البلاد إلى الشوارع للمشاركة في مسيرات موالية للشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال الغاشم.