آية الله مجتبى الحسيني ممثل قائد الثورة في العراق يصدر بيانا بمناسبة يوم القدس

وشدد آية الله السيد مجتبى الحسيني في بيانه، الذي افتتحه بكلام الله المجيد وقوله تعالى (قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)، شدد على أهمية القضية الفلسطينية وآثارها ومحاولات العدو الصهيوني لإشغال الأمة الاسلامية بإثارة الفتن الداخلية وصرفهم عن القضية الكبرى القدس وفلسطين.وأكد الحسيني في البيان، أن إحياء يوم القدس "عهد قطعناه، وفينا به وسنفي مع مراعاة متطلبات الظروف الراهنة" مشددا على الأهمية المضاعفة التي يكتسبها يوم القدس هذا العام في ظل محاولات الاحتلال الإسرائيلي قضم المزيد من الأراضي الفلسطينية.