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الجمعة 14 نيسان 2023 ساعة 13:13

حماس: يوم القدس فرصة لتوحيد جهود الأمة بدعم المقدسيين

حماس: يوم القدس فرصة لتوحيد جهود الأمة بدعم المقدسيين
وثمنت الحركة في بيان صحفي اليوم الجمعة كل مواقف الدول وشعوب الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع.

وأكدت حماس أن مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك هما محور الصراع مع العدو الإسرائيلي، الذي يحتل الأرض ويقتّل ويهجّر الشعب الفلسطيني ويهوّد مقدساته، لافتة إلى أن مسؤولية تحرير القدس من هذا الاحتلال تتشارك فيها كل مكوّنات الأمَّة.

ودعت الأمة العربية والإسلامية إلى حشد كل الطاقات، سياسيًا ودبلوماسيًا وإعلاميًا وإنسانياً، لمزيد من التضامن والدعم لصمود شعبنا وثباته على أرضه التاريخية، ونصرةً للمقدسيين والمرابطين في المسجد الأقصى المبارك.

وحييت حماس جماهير شعبنا في كل ساحات الوطن وخارجه وفي مخيمات اللجوء والشتات، الذين يواصلون التفافهم حول خيار المقاومة الشاملة، دفاعاً عن الأرض والقدس والأسرى والمسرى، مؤكدة مُضيها على ذات الدرب، حتى انتزاع الحقوق المشروعة، وتحقيق تطلعات الفلسطينيين في الحرية وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
رقم : 1052336
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