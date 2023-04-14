اللواء سلامي: قريبون جدا من النصر

اسلام تايمز (ايران) - قال القائد العام لقوات الحرس الثوري اللواء حسين سلامي ان النيران تصيب الكيان الصهيوني اليوم في لبنان وسوريا وقطاع غزة وهو لا يستطيع الرد ولا يعرف من أين يتم مهاجمته.