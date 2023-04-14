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يوم القدس
0
الجمعة 14 نيسان 2023 ساعة 13:14
اللواء سلامي: قريبون جدا من النصر
واضاف، نحن قريبون جدا من النصر ، و أي حركة للكيان الصهيوني هي خطوة كبيرة نحو الدمار ، ولن يدع هذا الكابوس الصهاينة ابدا.
مصدر :
نقلا عن العالم
رقم :
1052337
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