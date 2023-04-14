العميد حسن زادة: سنشهد قريبا انهيار الصهيانية وتحرير القدس

وعلى هامش مسيرات يوم القدس العالمي التي انطلقت في طهران اليوم الجمعة تطرق العميد حسن زادة الى مساهمة يوم القدس العالمي على مدى اربعين عاما من انتصار الثورة الاسلامية في احياء القضية الفلسطينية وقال : كلما مرت السنين كلما شهدنا تصاعد دعم الشعب الفلسطيني وتزايد الاهتمام بالقضية الفلسطينية باعتبارها القضية الاولى في العالم الاسلامي.



وتابع قائلا : ان تسارع جبهة المقاومة وتنامي قدرات الشعب الفلسطيني من الحجارة الى الصواريخ سيساهمان بالتسريع في تقريب نهاية الكيان الصهيوني.



واطلق الإمام الخميني (رض)، يوم السابع من أب/ اغسطس عام 1979، دعوته بإعلان الجمعة الاخيرة من شهر رمضان المبارك، يوما عالميا للقدس، هذه الدعوة التي اعادت الحياة لقضية فلسطين التي اراد لها الاعداء، التغييب منذ تدنيسها و احتلالها من قبل الصهاينة الغاصبين .