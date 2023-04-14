الجبهة الديموقراطية في يوم القدس: لا أمن للمستوطن طالما هي محتلة

كما اعتبرت الجبهة ان يوم القدس العالمي مناسبة لإعادة التأكيد على ان مدينة القدس هي محور النضال الفلسطيني ولا استقرار وامن للمحتل ومستوطنيه طالما هي محتلة واسيرة في قبضة المشروع الصهيوني.



ولفتت الجبهة في بيان اليوم الجمعة، الى انه لم يعد ممكنا الوصول الى تسويات وحلول نستعيد فيه قدسنا الا عبر الصمود والمقاومة، وهو ما يتطلب تطبيق قرار المجلس المركزي في دورته الاخيرة بشأن القدس لجهة وقف الرهان على الولايات المتحدة وتوحيد المرجعيات السياسية والوطنية في المدينة وتوفير الإمكانيات والاعتمادات التي تحتاجها.



وختمت الجبهة بدعوة جميع الشعوب العربية والاسلامية الى مواصلة دعمها للقضية الفلسطينية ومواجهة المساعي الصهيونية لتسريع عمليات التطبيع مع دول عربية واسلامية ومواصلة التحركات الشعبية الضاغطة لعزلة الكيان على المستويين الاقليمي والدولي.