بمسيرات مهيبة العالم العربي يحيي يوم القدس العالمي

وتلبيةً لنداء الإمام السيد روح الله الخميني (قدس سرّه)، وإحياءً ليوم القدس العالمي، خرج البحرينون فجر اليوم الجمعة في تظاهرات بمختلف أرجاء البلاد، تأكيدًا على دعمهم للقضية الفلسطينية ووقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني بمواجهة إجرام الكيان الصهيوني.



وحمل المتظاهرون لافتات من وحي مناسبة يوم القدس العالمي، وصور المرجع البحريني الكبير آية الله الشيخ عيسى قاسم والأمين العام لجمعية "الوفاق الوطني البحرينية" الشيخ علي سلمان، وهتفوا بشعارات "الموت لإسرائيل" و"بالروح بالدم نفديك يا أقصى"، إضافة لترديدهم هتافات رافضةٍ للتطبيع مع الكيان الصهيوني.



وخرجت تظاهرة في منطقة كرباباد غرب العاصمة المنامة تؤكد التمسك بالقضية الفلسطينية في يوم القدس العالمي.



كما تظاهر البحرينيون في منطقة المالكية، ورفعوا شعارات الفداء للقدس والأقصى والعداء لـ"إسرائيل" مؤكدين وجوب إزالتها من الوجود.



كذلك خرجت تظاهرة في جزيرة سترة مجددةً رفض التطبيع مع الكيان المؤقت، ومشددةً على أنَّ شعب البحرين مع المقاومة وفلسطين أرضًا وشعبًا.



وكان قد أكَّد آية الله قاسم أنَّ الشّعب البحرينيّ مستغرق في المتاعب الموجعة للوضع السياسيّ الرسميّ المتردّي، لكنه مع ذلك لا تشغله آلامه ومشاكله عن القضيّة المركزيّة الفلسطينيّة وقضيّة القدس، وتأكيد نصرتها.



وانطلقت مسيرات مليونية في كافة انحاء ايران في يوم القدس العالمي الذي يصادف آخر جمعة في شهر رمضان المبارك دعما للقضية الفلسطينية.



وقالت مصادر من طهران إن الشعب الايراني خرج في هذا اليوم ليقول هو من اول الشعوب الداعمين للشعب الفلسطيني ورافضا للاحتلال.



وأضافت المصادر، أن الاجراءات الامنية تدعم تدعم هذه المسيرات وتوفر الظروف الجموع الغفيرة في المسيرات الميليونية ليوم لاحياء يوم القدس العالمي.



ولبنى اهالي محافظة خوزستان جنوب غرب ايران النداء وخرجوا بمسيرات غفيرة في كافة انحاء المحافظة لاحياؤ يوم القدس العالمي ودعما للشعب الفلسطيني ومناهضة الاستكبار العالمي.



وقال مصدر في مدينة اهواز عاشو كناني إن اهالي محافظة خوزستان بكافة اطيافهم خرجوا منذ صباح اليوم بمسيرات حاشدة لاحياء يوم القدس



وأضاف، أن هناك فعالية متنوعة وعديدة تقام على صعيد المحافظة من أجل احياء يوم يوم القدس العالمي.



ودعا مسؤولون وشخصيات من شتى أنحاء العالم الى المشاركة الحاشدة في مسيرات يوم القدس. وانطلقت صباح اليوم في مختلف المحافظات والمدن الإيرانية مسيرات يوم القدس. وكان مؤسس الجمهورية الإسلامية في ايران الإمام الخميني قدس سره قد أطلق يوم القدس العالمي بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران.



ودعا مسؤولون وشخصيات من شتى أنحاء العالم الى المشاركة الحاشدة في مسيرات يوم القدس. وانطلقت صباح اليوم في مختلف المحافظات والمدن الإيرانية مسيرات يوم القدس. وكان مؤسس الجمهورية الإسلامية في ايران الإمام الخميني قدس سره قد أطلق يوم القدس العالمي بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران.



إلى سوريا وبمشاركة شعبية واسعة بدأت اليوم فعالية (الضفة درع القدس) في مخيم اليرموك بدمشق بمناسبة إحياء يوم القدس العالمي.



وأفاد مصدر أن الفعالية التي تنظمها اللجنة الدائمة ليوم القدس العالمي تتضمن عرضاً يقدمه أبناء المخيمات الفلسطينية في سورية ومهرجاناً خطابياً بحضور شخصيات رسمية سورية وقيادات أحزاب وفصائل وقوى فلسطينية ورجال دين وعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة في دمشق.



وفي اليمن نظمّت الهيئة النسائية بمحافظة عمران في اليمن ، فعاليات نسوية بمناسبة يوم القدس العالمي.



وفي الفعاليات التي تضمنت كلمات وفقرات، أكدت التمسك بالقضية الفلسطينية المحورية للأمة والشعب اليمني بشكل خاص.



وأكدت الكلمات الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في الدفاع عن أرضه وعرضه ودحر المحتل الصهيوني الغاصب.



وتطرقت الكلمات إلى أن قضية تحرير بيت المقدس تقع على عاتق أبناء الأمة الإسلامية والعربية باعتباره أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.



وشددت الكلمات على أهمية تعزيز الموقف الحق للمسلمين في الدفاع عن مقدساتهم الدينية والوقوف في وجه الصهاينة الغاصبين ودحرهم من الأراضي المحتلة.



هذا وانطلقت اليوم في مختلف أرجاء العالم مسيرات إحياء يوم القدس العالمي في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك دعما للشعب الفلسطيني، ورفضا للاحتلال الإسرائيلي.





