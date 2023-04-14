حرس الثورة الاسلامية: ضربة اللواء سليماني في حرب الـ ۳۳ يوما كانت منعطفا في قتال الصهاينة

وأكد " شريف " في كلمته التي القاها اليوم الجمعة أمام المشاركين في مسيرات يوم القدس العالمي في مدينة كرمان (جنوب شرق)، أن بعد نظر الامام الخميني طاب ثراه والشهداء الابرار في مرحلة الدفاع المقدس ( حرب نظام صدام على ايران 1980-1988) كانا من الاسباب التي أدت الى هزيمة الصهاينة في حرب الـ ۳۳ يوما (حرب تموز 2006) التي كانت منعطفا في مقارعة هذا الكيان حيث لازال هؤلاء يناقشون كيفية الحاق هذه الهزيمة النكراء.



وأشار المسؤول الى جهاد الشعب الفلسطيني ضد الصهاينة المحتلين في الوقت الحالي ودور الجمهورية الاسلامية الايرانية في هذا الخصوص وتأثيره الكبير في مقارعة الكيان الصهيوني، وقال: ان الارهابيين الصهاينة احتلوا ۲۷ کیلومترا لتشكيل حكومتهم اللقيطة، وعمدوا الى توسيع نطاق هذا الاحتلال طوال ۷۰ عاما لتحقيق هدفهم من النيل الى الفرات.



وتابع هذا المسؤول الايراني قائلا: ان هؤلاء حاولوا تشكيل جيش قوي لايقهر وانشاء قلعة حصينة وخططوا للتغلغل الى الدول الاسلامية كي يعززوا أسسهم وتوسيع نطاق الاراضي التي يحتلونها.



وأضاف المتحدث بإسم حرس الثورة الاسلامية: ان هؤلاء جعلوا القضاء على اسم فلسطين هدفهم الاول ولذا حاولوا تضليل الجيل الفلسطيني الناشئ وعدم اطلاعه على الحقائق، الا ان الامام الخميني قدس سره الشريف أفشل هذا المخطط من خلال اعلانه آخر جمعة من شهر رمضان المبارك يوما عالميا للقدس.