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الجمعة 14 نيسان 2023 ساعة 14:44

الشيخ يزبك: لدعم المقاومة الفلسطينية بكل وسيلة وطاقة

الشيخ يزبك: لدعم المقاومة الفلسطينية بكل وسيلة وطاقة
وأضاف سماحته في خطبة الجمعة التي ألقاها في مقام السيدة خولة(ع) بمدينة بعلبك شرق لبنان : لشدة اهتمامه بفلسطين والقدس دعا الى جعل آخر يوم جمعة من شهر رمضان يوم القدس وقرن الدعوة بالدعوة إلى إعداد جيش العشرين مليونًا لقتال العدو الإسرائيلي، قائلًا إنها نظرة الحكيم العارف أن عزة المسلمين ووحدتهم لا تتحقق إلا بتحرير فلسطين من العدو الصهيوني وها هو يوم القدس اليوم بعد نداء الإمام قبل أربع وأربعين سنة تحييه الأمة.

وتابع: وتجتمع كلمات قيادات محور المقاومة على ضرورة دعم المقاومة في فلسطين بكل وسيلة وطاقة من خلال دعم ذراع القدس الضفة وغزة ودعم توحيد الساحات ودعم الشعب الصامد أهل الرباط والاعتكاف في الأقصى رغم كل وحشية العدو فالأمل كبير بقرب النصر والتحرير والمراقب لما يجري في فلسطين والقدس من أحداث يجعله يطمئن الى الغد الذي تشرق به شمس فلسطين بإذن الله تعالى فكل التحايا الى الشعب الفلسطيني وأهل الرباط.
رقم : 1052353
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