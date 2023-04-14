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الجمعة 14 نيسان 2023 ساعة 15:19
في يوم القدس العالمي..

250 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان بالمسجد الأقصى المبارك

250 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان بالمسجد الأقصى المبارك
وقالت وزارة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن 250 ألف مصلٍ، أدوا الجمعة الأخيرة من شهر رمضان في “الأقصى” وسط إجراءات مشددة من قبل الاحتلال الإسرائيلي على أبواب المسجد.

ووضعت قوات الاحتلال عقبات أمام حركة مرور السيارات عبر الحواجز العسكرية، كما شرعت بتحديد أعمار المواطنين الوافدين للصلاة عبر الحواجز المختلفة ومنعت بعضهم من المرور بحجة “المنع الأمني”.

ومنذ ساعات الصباح، عرقلت قوات الاحتلال، وصول مئات الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية إلى مدينة القدس؛ لأداء صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان في المسجد الأقصى.

وبالرغم من التضييقات التي قامت بها قوات الاحتلال على مداخل المدينة المقدسة إلا أن حشود ضخمة وصلت للأقصى من كافة أرجاء الضفة والداخل المحتلين لأداء الصلاة فيه.
رقم : 1052369
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