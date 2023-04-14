اليمن..توافد حاشد إلى الساحات للمشاركة في مسيرات يوم القدس العالمي

ويحمل المحتشدون الأعلام اليمنية وأعلام فلسطين وشعارات الحرية ولافتات يوم القدس العالمي الداعية لتحريره من دنس الاحتلال الصهيوني والرافضة لجرائم العدو بحق الشعب الفلسطيني.



ودعا قائد حركة أنصار الله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، أبناء شعبنا العزيز إلى الخروج اليوم الجمعة بحضور جماهيري كبير في يوم القدس العالمي، مشدداً على أن "جماهير شعبنا اليوم ستؤكد استعدادنا لخوض أي معركة حاسمة ضد العدو الصهيوني الزائل حتماً".



وأعدت اللجنة المنظمة للفعاليات، عشرات الساحات في العاصمة صنعاء و14 محافظة حرة لإحياءً ليوم القدس.



وحسب موقع "المسيرة" اليمني ففي العاصمة صنعاء رغم الجو الماطر إلا أن الحشود تتقاطر إلى ساحة الستين الشمالي للمشاركة في المسيرة المركزية الكبرى كما شهدت ساحة جامع الشعب توافدا من قبل الحرائر المشاركات في مسيرات يوم القدس العالمي.



وفي الحديدة تتوافد الحشود إلى شارع الكورنيش الشمالي بالمدينة للمشاركة في المسيرات.



وفي محافظة صعدة تتقاطر الحشود مركز المحافظة ومدينة شعارة برازح وساحة الشهيد القائد بخولان عامر.



وإلى محافظة تعز يتوافد المشاركون في المسيرات إلى مديرية التعزية مفرق ماوية مقابل مدينة الشعب للمشاركة في المسيرات.



وفي إب تتوافد الحشود إلى ساحتين في مدينة إب مركز المحافظة، وإلى مدينة يريم.



ومحافظة البيضاء يتقاطر المشاركون في المسيرات إلى ثلاث ساحات هي ساحة مدينة البيضاء، وساحة رداع لمديريات، وساحة السوادية.



وفي محافظة الجوف تتوافد الحشود إلى ساحة مدينة الحزم، وساحة المراشي.



وفي محافظة المحويت يتقاطر المتظاهرون إلى مركز المحافظة لإحياء يوم القدس العالمي.



أما في محافظة حجة فإن المشاركين في المسيرات يتوافدون إلى ساحات المدينة ومنطقة الأمان في نجرة ومدينة عبس ومدينة المحابشة وسوق الهيجة في مستباء وإلى 15 ساحة فرعية في باقي المديريات.



وتشهد محافظة ذمار في هذه الأثناء توافدا إلى ثلاث ساحات هي ساحة مدينة ذمار وساحة مديرية جبل الشرق وساحة مديرية وصاب السافل.



وفي ريمة تتقاطر الحشود إلى مركز مديرية الجبين وكذلك إلى خمس ساحات في مراكز المديريات الأخرى للمشاركة في مسيرات يوم القدس العالمي.



وفي محافظة مأرب يتوافد المتظاهرون إلى مديرية صرواح ومنطقة قانية في مديرية ماهلية للمشاركة في المسيرات.



وتشهد محافظة الضالع احتشادا جماهيريا إلى ثلاث ساحات في مدينة دمت، وسوق الطاحون بمديرية الحشاء، وساحة قرين الفهد بمديرية قعطبة.