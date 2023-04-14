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الجمعة 14 نيسان 2023 ساعة 18:20

السودان... دقلو يبدي استعداده للقاء البرهان دون شروط

السودان... دقلو يبدي استعداده للقاء البرهان دون شروط
ونقلت مصادر عن مسؤولين سودانيين قولهم، إن "دقلو قد تعهد بخفض التصعيد في البلاد، وأبدى استعداده للقاء البرهان في أي وقت ومن غير قيد أو شرط".

وتصاعدت الخلافات والمباحثات بين العسكريين والقوى المدنية، الشهر الماضي، بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي نهائي.

لكن المفاوضات فشلت في التوصل إلى اتفاق، بسبب خلافات بين قادة الجيش والدعم السريع، حول الفترات الزمنية، لإدماج قوات الدعم السريع في الجيش.

وظهرت هذه الخلافات إلى العلن، بعد نشر قوات الدعم تعزيزات عسكرية لها حول قاعدة مروي الجوية شمالي السودان قبل أيام.

واعترض الجيش السوداني على هذه الخطوة، مؤكدا أن قوات الدعم السريع لم تنسق معه ولم تأخذ مواقفة الجيش، ما خلف حالة من الهلع والخوف بين المواطنين وتعريض البلاد إلى مخاطر أمنية.
رقم : 1052407
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