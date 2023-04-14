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الجمعة 14 نيسان 2023 ساعة 18:27

حركة فتح الانتفاضة: يوم القدس العالمي أعاد الحيوية لقضية القدس

حركة فتح الانتفاضة: يوم القدس العالمي أعاد الحيوية لقضية القدس
وفي تصريح صحفي صادر عن عضو مجلس الثورة لحركة فتح الانتفاضة عبد المجيد شديد حول يوم القدس العالمي قال فيه: " ان المقاومة راكمت على مدار السنوات الطوال الماضية إنجازات كبيرة وثبتت قواعد اشتباك مع العدو وحققت انتصارات وانجازات مهمة".

واردف: "يوم القدس العالمي أعاد الحيوية لقضية القدس في الوجدان العربي والإسلامي، رغم الاختلافات بين المسلمين والتباينات بين التيارات العربية و الإسلامية في العالم أجمع، إلا أن كل الشعوب العربية و الإسلامية تلتقي على قضية القدس وتدرك تمامًا أنه ينبغي العمل من أجل تحريرها وانقاذها".

وقاب: "الفكرة الإبداعية التي جاء بها الإمام الخميني (قدس) جمعت بين قداسة المكان - المسجد الأقصى والقدس، مع قداسة الزمان في شهر رمضان والجمعة الأخيرة من رمضان المبارك، وكل ذلك أسهم في أن تحتل قضية القدس مكانة كبيرة في الوجدان الإسلامي وكل أحرار العالم".

وأكد: "ان يوم القدس جامعٌ لقداسة الزمان والمكان، وأن يوم القدس العالمي لم يعد فقط مناسبة يحييها الشعب الإيراني أو الشعب الفلسطيني على امتداد العالم العربي و الإسلامي، بل يتم احياء هذه المناسبة أيضا هناك من قبل غير المسلمين من أحرار العالم الملتزمين العمل على واجب تحرير القدس والمسجد الأقصى".

وتوجّه بالتحية الى كل الشعوب العربية و الإسلامية التي تتفاعل مع قضية القدس ومع المسجد الأقصى المبارك، ونؤكد أن القدس تمر بتحديات هذا العام من بينها محاولات الاحتلال فرض السيادة الكاملة على المدينة المقدسة وما حصل من اعتداء على المصلين والمعتكفين وتدنيس للمسجد الاقصى قبل أيام، لكن الشاب الفلسطيني الثائر واجه ذلك بكل قوة وعزيمة وعنفوان.

وأكد: "ان المقاومة تطور من امكانياتها وتستعد لجولات قادمة من المواجهة والصراع مع العدو الصهيوني، لكننا في صراع مفتوح يستنزف الطاقات البشرية أو المادية لذلك مطلوب دائما تعزيز المقاومة واستمرار دعمها ودعم صمود الشعب الفلسطيني وفتح المجال أمام المقاومة وأبنائها ورجالها لتلقي المزيد من الدعم والتدريب والإسناد".

وشدد على أن الجمهورية الإسلامية في ايران توفر إمكانات كبيرة لدعم المقاومة وأملنا دائما وثقتنا أن يتطور هذا الدعم ويتعزز ويتنامى. وأن محور المقاومة الآن في أوجه، وهناك تنسيق وتعاون وخطط يتم وضعها لمواجهة كل التحديات في مدينة القدس وغيرها وبرامج المقاومة متصلة ومتناسقة في هذا الموضوع. وانها لثورة حتى النصر.
رقم : 1052408
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