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الجمعة 14 نيسان 2023 ساعة 18:38

صنعاء تستقبل دفعة ثانية من أسراها المحررين

صنعاء تستقبل دفعة ثانية من أسراها المحررين
جاء ذلك ضمن صفقة تبادل شملت 706 أسرى ومعتقلين في سجون العدوان ومرتزقته ستستكمل خلال اليومين القادمين.

وجرى في مطار صنعاء الدولي حفل استقبال رسمي وشعبي للأسرى، تقدمه رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط وأعضاء المجلس السياسي الأعلى والوزراء ورئيس هيئة الأركان اللواء الركن محمد الغماري وكبار مسؤولي الدولة وقيادات عسكرية وسياسية، فيما اكتظت ساحة مطار صنعاء بالمئات من أقارب الأسرى.

و تم فرش السجاد الأحمر وارتص حرس الشرف، وعزف السلام الجمهوري، وبعد ذلك صافح الأسرى قادة الدولة الذين كان في طليعتهم رئيس المجلس السياسي الأعلى وأعضاء المجلس ومدير مكتب الرئاسة والوزراء والقيادات العسكرية والمدنية.

وحضر أهالي وذوو الأسرى لاستقبال أسراهم، فيما تم عرض لوحات فنية وأهازيج احتفاء بالأسرى المحررين.

وحسب موقع "المسيرة" اليمني أوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى أن هناك فرق صحية تعمل على إجراء فحوصات للأسرى، مشيرا إلى أن هناك 4 حالات في الدفعة السابقة من الأسرى تم اسعافهم للمستشفيات.

يذكر أن صفقة تبادل الأسرى التي تم الاتفاق عليها خلال جولة المفاوضات الأخيرة في سويسرا، تشمل 706 من أسرانا في مقابل 181من أسرى الطرف الآخر بينهم سعوديون وسودانيون.

ومن المقرر أن على أن تصل بقية الدفعات على مدى اليومين القادمين، بموجب الاتفاق.
رقم : 1052411
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