الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 14 نيسان 2023 ساعة 18:38

خطيب جمعة طهران: الصهاينة في اضعف حالاتهم اليوم والمقاومة في ذروة قوتها

خطيب جمعة طهران: الصهاينة في اضعف حالاتهم اليوم والمقاومة في ذروة قوتها
وفي خطبتي صلاة الجمعة بطهران، قال حجة الاسلام محمد جواد حاج علي اكبري: نخوض هذا العام يوم قدس متباين، من هذه الجهة بأن الكيان الصهيوني لم يكن في أي وقت مضى بهذا القدر من الانفعال والعجز والمحاصرة والزعزعة مثلما هو الآن. ومن جهة اخرى فإن جبهة المقاومة لم تكن في أي وقت مضى بهذا القدر من النشاط والفاعلية.

وأضاف: لقد شهدنا اليوم وبعد مراسم ليلة القدر، مشاركة واضحة ومعنوية وقوية من الشعب في المسيرات، تقبل الله هذا العمل الصالح العظيم منكم جميعا ايها المؤمنون، معربا عن امله بأن ترضي هذه المسيرات المليونية الكبرى الامام الخميني الراحل(رض) والشهداء العظام الذين تركوا لنا هذا التراث.

وفي جانب آخر من خطبتي صلاة الجمعة، أشار حاج علي اكبري، الى ان شهر رمضان المبارك لم يبقى منه الا قرابة اسبوع، داعيا المؤمنين الى استغلال الفرصة المتبقية للعمل الجاد في تربية الذات والاستفادة القصوى من ضيافة الله، مشيرا الى اهمية ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك، وعدم الغفلة عن توديع شهر رمضان بما يليق وخاصة قراءة دعاء الامام السجاد في هذا الخصوص.

واردف: ان عيد الفطر السعيد، يمثل قمة شهر رمضان، وفي الحقيقة هو يوم الجائزة، ولو دور مهم للغاية للمؤمنين، وأن زكاة الفطرة وصلاة عيد الفطر، كلاهما يمثلان جائزة للمؤمنين، والأكثر سرورا لقلوبنا هو الحضور في صلاة عيد الفطر بإمامة قائد الثورة.
رقم : 1052412
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
سركيس ابو زيد: المسيحييون قطب الرحى للقضية الفلسطينية ولا يمكن اخراجهم من دائرة الصراع
سركيس ابو زيد: المسيحييون قطب الرحى للقضية الفلسطينية ولا يمكن اخراجهم من دائرة الصراع
النابلسي في يوم القدس: نحن أمام تحول استراتيجي كبير سيحول اسرائيل الى زوال
النابلسي في يوم القدس: نحن أمام تحول استراتيجي كبير سيحول اسرائيل الى زوال
14 نيسان 2023
استعدادات واسعة لإحياء يوم القدس العالمي فى مختلف أنحاء العالم
استعدادات واسعة لإحياء يوم القدس العالمي فى مختلف أنحاء العالم
14 نيسان 2023
ما دلالات كلمة قادة محور المقاومة في منبر القدس؟
ما دلالات كلمة قادة محور المقاومة في منبر القدس؟
14 نيسان 2023
يوم القدس العالمي.. يوم يقظة العالم الإسلامي
يوم القدس العالمي.. يوم يقظة العالم الإسلامي
14 نيسان 2023
مجلس صيانة الدستور: الكيان الصهيوني على وشك الانهيار والقدس على أعتاب التحرير
مجلس صيانة الدستور: الكيان الصهيوني على وشك الانهيار والقدس على أعتاب التحرير
14 نيسان 2023
حرس الثورة الاسلامية: الانتفاضة الفلسطينية تبشر بنهاية الحياة المشينة للصهاينة
حرس الثورة الاسلامية: الانتفاضة الفلسطينية تبشر بنهاية الحياة المشينة للصهاينة
14 نيسان 2023
ولايتي: مسالة فلسطين قضية مشتركة بين جميع الاحرار في العالم
ولايتي: مسالة فلسطين قضية مشتركة بين جميع الاحرار في العالم
14 نيسان 2023
السيدنصر الله: إحياء يوم القدس العالمي هو جزء من معركة تحرير فلسطين
السيدنصر الله: إحياء يوم القدس العالمي هو جزء من معركة تحرير فلسطين
13 نيسان 2023
ذبيان: يوم القدس العالمي نقطة تحول في تاريخ فلسطين وقضيتها
ذبيان: يوم القدس العالمي نقطة تحول في تاريخ فلسطين وقضيتها
13 نيسان 2023
يوم القدس آية رأفة الأمة الإسلاميّة ونهضتها للدفاع عن المظلوم
يوم القدس آية رأفة الأمة الإسلاميّة ونهضتها للدفاع عن المظلوم
13 نيسان 2023
تقوية لجبهة المقاومة وقمع لنوايا إسرائيل التوسّعيّة
تقوية لجبهة المقاومة وقمع لنوايا إسرائيل التوسّعيّة
13 نيسان 2023
الشيخ اللبابيدي لإسلام تايمز: إحياء يوم القدس العالمي بظل تطورات الساحة الفلسطينية أمر له دلالاته الكبرى
الشيخ اللبابيدي لإسلام تايمز: إحياء يوم القدس العالمي بظل تطورات الساحة الفلسطينية أمر له دلالاته الكبرى
13 نيسان 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
سركيس ابو زيد: المسيحييون قطب الرحى للقضية الفلسطينية ولا يمكن اخراجهم من دائرة الصراع
النابلسي في يوم القدس: نحن أمام تحول استراتيجي كبير سيحول اسرائيل الى زوال
ما دلالات كلمة قادة محور المقاومة في منبر القدس؟
ولايتي: مسالة فلسطين قضية مشتركة بين جميع الاحرار في العالم